Maamaksuga seoses tuleb tänavu mitu muudatust

Veebruari esimesel nädalal alustab maksu- ja tolliamet (MTA) 2025. aasta maamaksu maksuteadete koostamisega.

2025. aastal muutusid paljude kohalike omavalitsuste maksumäärad. „Elamumaa ja maatulundusmaa õuemaa kõlviku maksumäärad jäävad sel aastal vahemikku 0,1–1%. Maatulundusmaa maksumäär jäi endiselt kõikjal 0,1–0,5%-le. Muu sihtotstarbega maa maksumäärad on aga tänavu vahemikus 0,1–2%,” ütles MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp. Kohalike omavalitsuste 2025. aastaks kehtestatud maksumääradega saab tutvuda MTA kodulehel.

Muutus ka maamaksu tõusu piirmäär ehk n-ö kaitsemehhanism. „Kaitsemehhanism on mõeldud selleks, et maatüki maks ei suureneks eelmise aastaga võrreldes liiga järsku. 2025. aastal suureneb iga katastriüksuse maamaks eelmise aastaga võrreldes kuni 50% või 20 eurot juhul, kui maatükile maksuvabastusi või -soodustusi ei rakendu. Kui möödunud aasta maamaksuga võrreldes on 50% suurune kasv vähem kui 20 eurot, siis suureneb maamaksusumma 20 euro võrra,“ selgitas MTA teenusejuht Riita Parksepp. Kui aga katastriüksusel on maksuvabastusi või -soodustusi, siis võib 2025. aastal tasumisele kuuluv maamaks erineda ka enam kui 50% või 20 eurot võrreldes eelmise aasta maksusummaga.

Veel muutus esimese osamakse summa, mis tuleb maaomanikel tasuda. „Kui maamaksusumma on üle 100 euro, siis esimese osamakse suurus on vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 100 eurot. Kui aga maksusumma on vähem kui 100 eurot, siis tuleb esimeseks tähtajaks tasuda kogu maksusumma korraga,” selgitas Parksepp.

Maksuteated väljastab ja nende e-teenuste keskkonnas e-MTAs kättesaadavaks tegemisest teavitab MTA maksumaksjaid e-kirjade ja tekstisõnumitega veebruarikuu jooksul. Maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg on 31. märts. Järelejäänud osa tuleb tasuda 1. oktoobriks.

MTA palub inimestel oma e-MTAsse märgitud kontaktandmed üle vaadata. „See on vajalik selleks, et saaksime inimesi maamaksuteate väljastamisest teavitada e-kirja või tekstisõnumiga. Juhul, kui meil maksumaksja e-posti aadressi ega mobiiltelefoninumbrit ei ole, saadame maksuteate paberil tavapostiga,” ütles Parksepp. Maatüki andmeid saab kontrollida maakatastris, omaniku andmeid kinnistusraamatus.

Maamaks on riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa. Maksumäärad kehtestavad kohalikud omavalitsused. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse, selle toel saavad omavalitsused arendada kohalikku elu ning pakkuda kohalikele mõeldud teenuseid.

Millised muudatused ootavad ees 2026. aastal?

Kohalike omavalitsuste otsustuspädevus suureneb.

Maamaksutõusu piirmäär ehk kaitsemehhanism, mille KOV otsustab 2025. aasta sügiseks, saab olla vahemikus 10–100%.

Kaitsemehhanismi samm on taas 5 eurot.

Kodualuse maa maksusoodustus saab KOVi otsusel olla kuni 1000 eurot.

Pensionäri maksusoodustus saab KOVi otsusel olla kuni 1000 eurot.