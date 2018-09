Kauaoodatud Panga spordihoone avab uksed

Laupäeval kell kaks avatakse pidulikult vastvalminud Panga spordihoone.

Haapsalu ehitusnõuniku Aivar Seina sõnul on kõik valmis. Avamispeo programmiga tegeleb Haapsalu kogukonnatöö spetsialist Maire Vilbas, kes nimetab üritust Ridala rahva jaoks sajandisündmuseks.

„Nii nagu avamisel ikka võetakse sõna, tänatakse, kes on sellele kaasa aidanud ja sellele järgnevad spordiheitlused,” ütles Vilbas.

Vilbase sõnul on sõna võtma oodatud Haapsalu linnapea ja endise Ridala valla ning praeguse Haapsalu linna volikogu esimehed. „Meile on oluline see üleminek, et Ridalast sai alguse ja Haapsalus lõppes,” ütles Vilbas.

Näidismatšidena peetakse avamisel korvpallimäng, kus omavahel võistlevad Haapsalu ja Ridala, sest uues spordihoones hakkab korvpalli trenne tegema Läänemaa spordikooli korvpallitreener Jaanus Levkoi.

Samuti mängivad Ridala segavõistkonnad võrkpallivõistlust. „Kuna meil on Ridalas olnud võrkpall põhilisem võistlusala, kus on häid kohti saavutatud,” põhjendas Vilbas.

Samal ajal avab spordihoone teisel korrusel uksed noortekeskus. „Et oleks majas rohkem liikumist ja vabadust valida, millest osa võtta,” ütles Vilbas.

Laupäeval jääb spordihoone ja noortekeskus avatuks kella kuueni.