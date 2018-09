Paavst: Maarjamaa tähendab viljakat ja mäluga maad

Eestit külastab paavst Franciscus rääkis oma kõnes, et Maarjamaa, millena Eestit ka tuntakse, seostub mälu ja viljakusega.

“Maarja peale mõtlemine toob mulle meelde kaks sõna: mälu ja viljakus. Maarja on mäluga naine, kes peab oma südames kalliks kõiki elusolendeid ja ta on viljakas ema, kes andis oma Pojale elu,” rääkis paavst Kadrioru Roosiaias peetud kohtumisel Eesti poliitlise ja vaimuelu liidritega.

Viidates Eesti raskele ajaloole ning tuues samas esile vaba Eesti saavutused, rõhutas paavst mäletamise tähtsust. “Olla mäluga maa tähendab mäletada, et see, mille olete tänapäeval saavutanud, on saavutatud tänu eelkäijate pingutustele, raskele tööle, vaimsusele ja usule,” rääkis katloliku kirikupea.

Kõneldes viljakusest viitas paavst inimkonna materiaalse keskkonna paranemisele. “Ometi ei tohiks kunagi unustada, et hea elu ja hästi elatud elu ei ole päris üks ja sama asi,” lisas Franciscus.

Ta tõi samas esile, et tehnolöoogiline areng või viia elusrõõmu ja tähenduse kaotamiseni.

“Tasapisi võib kaotsi minna kuuluvuse ja teistele pühendumise tunne, inimeste, kultuuri ja perekonnaga seotuse tunne, mis jätab eriti noored inimesed ilma oma juurtest ja vundamendist, mida nad vajavad, et ehitada üles olevikku ja tulevikku. See jätab nad ilma võimest unistada, riskida ja luua,” rääkis paavst.

“Kui loodame üksnes tehnoloogilise progressi kui ainuvõimaliku tee peale, siis võime jääda ilma võimest luua inimestevahelisi, põlvkondadevahelisi ja kultuuridevahelisi sidemeid. Lõppkokkuvõttes jääme ilma sellest elutähtsast kangast, mis on nii oluline selleks, et tunneksime üksteises osadust ja meil oleks ühine eesmärk selle sõna kõige laiemas mõttes,” tõdes ta.

“Seetõttu lasub kõigi meie peal, kes me vastutame sotsiaalsete, poliitiliste, hariduse ja usuasjade eest, kõige tähtsama kohustusena tähelepanu suunamine just nimelt sellele, kuidas ehitada üles seotust,” rõhutas paavst Franciscus.

“Viljakas maa tähendab keskkonda, millesse saab istutada juured, et sellest kasvaks välja elujõuline võrgustik, mis tagaks, et kõik kogukonna liikmed tunneksid end seal koduselt. Pole hullemat võõrandumise vormi, kui tunda end juurtetuna, mitte kellegi juurde kuuluvana. Maa on viljakas ning selle inimesed kannavad vilja ja kasvatavad tulevikku vaid sel määral, mil määral soodustatakse selle maa inimestes kuuluvustunnet, luuakse sidemeid, mis lõimivad põlvkondi ja erinevaid kogukondi, ning hoidutakse kõigest, mis muudab meid teiste suhtes tundetuteks ja tekitab veel suuremat võõrandumist. Selles töös, armsad sõbrad, võin ma teile kinnitada, et te saate alati loota katoliku kiriku toetusele ja abile, sellele väiksele kogukonnale teie keskel, kes ometi soovib väga anda ka oma panuse selle maa viljakusse,” lõpetas paavst oma kõne Kadrioru Roosiaias.

Paavst Franciscus saabus teisipäeva hommikul Eestisse ühepäevasele visiidile.