Ivo Karindi: Nõva kooli tuleviku kokkulepe on kahepoolne

Ivo Karindi

Nõva kooli hoolekogu esimees

17. augusti Lääne Elus selgitab Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, et hariduselu tulevik on kokkulepe (artiklit loe siit). Sellega saab vaid nõustuda. Ainult asjakohase arutelu tulemusena on võimalik jõuda üksmeelsele arusaamale eesseisvate valikute suhtes ning leppida kokku tegevused, et ühe või teise tulemuseni jõuda.

Kahjuks peab tõdema, et vallavalitsuse senine tegevus Nõva kooli suunal ei ole käinud arvamusartiklis esitatud põhimõtete järgi. Seda tunnistab ka vallavanem ise, kirjutades, et „Lääne-Nigula vallavalitsus on juba märtsis otsustanud…”. Vallavanema artiklis pole viidet kokkuleppele või kohtumisele kogukonnaga ja lastevanematega, mida hoolekogu ettepanekutest hoolimata tõepoolest ei olegi toimunud.

Kui Nõva kooli hoolekogu liikmed olid 12. märtsil Taeblasse kutsutud, siis vallavalitsuse sõnul pidi koosolek kestma 20–30 minutit, mille jooksul oleks hoolekogu teavitatud „nende tulevikust” (vallavanema sõnastus), mitte aga laskutud aruteludesse. Kuna hoolekogu liikmetel oli küsimusi, millele pole vastuseid tänaseni, venis koosolek mitme tunni pikkuseks. Koosolekul lubatud aruteludesse kaasamist ei ole toimunud ning kõik edasised otsused on teinud vallavalitsus ühepoolselt.

Nõva kooli hoolekogu saatis kõikidele Lääne-Nigula vallavalitsuse liikmetele arutelupaberi, mis põhineb küsitlustel ja analüüsidel. Vallavalitsus on neile saadetud arutelupaberi maha vaikinud. Vallavalitsuse istungitel on vaid protokollitud, et „hoolekogu arvamust ei avaldanud”, jättes kooli ümber koondunud kogukonna ainsaks lootuseks kohtutee.

Arusaamatuks jääb vallavanema järjepidev rünnak Nõva kooli õpilaskodu laste pihta, kes pidavat häirima kohalike elu Nõval ning peletama eemale kohalikud õpilased. Samas planeerib vallavalitsus viia Nõva kooli ülemise astme lapsed Noarootsi kooli, kus nad peaksid õppima koos palju suurema hulga õpilaskodu lastega. Mida arvavad kohalikud elanikud Pürksi suurest õpilaskodust, mida on kavas veelgi kasvatada Nõva õpilaskodu kuue koha võrra? Ka haridus- ja teadusministeerium ei poolda Noarootsi õpilaskodu liiga suureks paisumist.

Kõrvalmärkusena: negatiivsest kuvandist hoolimata on Nõva õpilaskodu lapsed käinud suvevaheajal korduvalt külas oma Nõva sõpradel. Koos peetakse sünnipäevi, külastatud on üritust „Suveaeg Nõva mõisas”, käidud väljasõitudel.

Samuti on arusaamatu vallavalitsuse Nõva kooli õpilaskodu „finantsanalüüs”, kuhu olevat väidetavalt vaja palgata kasvataja valvama tühja õpilaskodu ajal, kui õpilased on koolis. Selline fabritseeritud põhjus, mida ei nõua seadus ega ka vallavalitsus ise Noarootsi õpilaskodus, kus samuti päeval tühjas õpilaskodus kasvataja puudub, ei saa olla põhjuseks Nõva kooli õpilaskodu sulgemiseks. Nõva kooli õpilaskodu on toiminud üheksa aastat ning vastab hiljuti läbi viidud riikliku järelevalve kohaselt igati nõuetele.

Nõva ja Lääne-Nigula valla ühinemisleping sätestas koolivõrgu struktuuri püsimajäämise kuni järgmiste valimisteni. Õpilaskodu on Nõva kooli struktuuri osa ja seepärast ei saa seda välja arvata ühinemislepingu kokkuleppest.

Vallavanem avaldas hiljuti soovi kohtumiseks Nõval, et arutada Nõva kooli ja hariduse tulevikku laiemalt. Loodame, et arutelu järel on võimalik jõuda kokkuleppele, millesse on kaasatud rohkem kui üks osapool ning mis rahuldab mõlemaid.