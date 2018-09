Risti päästjad said elupäästja medali

Eile anti Risti päästekomando päästjatele Tallinnas peetud päästeameti tänuüritusel üle elupäästja medalid, päästeteenistuse aumärgid teenisid ka Haapsalu komandopealik Andres Kaljura ja Lihula komando päästja Tiit Meel.

Päästeamet tunnustas päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjadega rekordiliselt 108 inimest, kes on silma paistnud hoolivuse, missioonitunde ja vaprusega inimeste elu ja vara päästmisel või on osutanud märkimisväärseid teeneid päästevaldkonna arendamisel.

Risti komando päästjatele Ervin Paaliste, Georg Paaliste, Aavo Liivi ja Üllar Lai olid nende 40 inimese seas, kellele omistati Eluspäästja III klassi medal.

Sündmus, mille eest Risti päästjaid elupäästja medaliga pärjati, juhtus mullu suvel kui kiirabibrigaad palus Risti päästjad appi kannatanut tõstma. Peale abi osutamist hakkas meeskond sündmuskohalt lahkuma ja istus juba autos, kui neid hüüdis tagasi appi häirekeskusesse helistanud naine. Nimelt oli ta märganud, et kiirabiauto juht oli kiirabiauto taga kokku kukkunud. Meeskond läks kokku kukkunud autojuhti üle vaatama. Autojuhil tol hetkel pulssi polnud ja teda hakati elustama. Ervin Paaliste tegi kunstlikku hingamist ning Georg Paaliste ja Üllar Lai südamemassaaži. See andis teistele kiirabibrigaadi liikmetele võimaluse paigaldada intubatsioonitoru ja valmis panna ning kasutada defibrillaatorit. Aavo Liiv kutsus esimesele kannatanule uue kiirabi ning kokku kukkunud autojuhile reanimobiili. Elustamine võttis aega ligikaudu tunni ja autojuht õnnestus reanimobiili saabumise ajaks elustada. Päästemeeskonna kiire tegutsemiseta on vähetõenäoline, et kaheliikmeline kiirabibrigaad oleks jõudnud samal ajal tegeleda efektiivselt elustamisega ning tellida vajalikke lisajõude.

Elupäästemedalite kõrval anti üle päästeameti teenetemärgid. Päästeameti kuldrist annetati Haapsalu komandopealikule Andres Kaljurale, kellel on päästja staaži 24 aastat.

Päästeameti teenetmedali kuldsete tammelehetedega said Lihula komando päästja, 19 aastat päästesüsteemis töötanud Tiit Meel.

Tänavu austas päästeteenistuse aumärkide ja tänukirjade üleandmisel viibis ka president Kersti Kaljulaid. Tähelepanelikkuse ja hoolivuse eest andis president Kersti Kaljulaid üle 40 elupäästja medalit. Kõige nooremad elupäästjad on 12- ja 15-aastased kooliõpilased, kes mõlemad said elupäästja III klassi medali.

Ühtekokku anti üle 100 aumärki: 5 päästeteenistuse kuldristi, 9 päästeteenistuse hõberisti, 27 päästeteenistuse medalit, 6 Päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 12 Päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega ja 1 missioonimedal. Lisaks 8 Päästeameti peadirektori tänukirja elupäästmisele kaasaaitamise eest.

Päästeteenistuse aumärke on antud välja alates aastast 1998. Aumärke antakse üle kaks korda aastas: Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal veebruaris ja organiseeritud tuletõrje sünnipäeva ajal septembris.

Fotod Kätlin Poopuu