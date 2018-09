Lääneranna vald kuulutas elektrituulikud seaduslikuks

Kuigi kaitsevägi on korduvalt kinnitanud, et Tamba küla tuulikud vähendavad lähedal asuva õhuseireradari töövõimet, kuulutas Lääneranna vald need igati seaduslikuks, kirjutab Postimees.

Tuleb välja, et tuulikute peatamiseks ei piisa kaitseministeeriumi vastuseisust või riigikaitse ja NATO nõuetest radarikattele. Läänerannas, kunagises Varbla vallas on juba aastaid püsti tuulikud, mida ei saaks tänapäeval mingi valemiga ehitada: ehitiste vastu on nii kohalikud elanikud kui kaitseministeerium. Viimane pole kunagi kooskõlastanud vastavaid dokumente, näiteks ehitusluba.

Kuna aga omaaegne Varbla vald lasi ehitusloal sellest hoolimata juba ammu jõustuda ja ministeerium ei märganud seda õigel ajal, on nüüd hilja protestida. Hiljem valminud kaitseväe analüüsis on selgunud, et mõlemad Tamba elektrituulikud jäävad õhuseireradari lähialasse ja vähendavad radari töövõimet. Analüüsi järgi ei tohiks elektrituulikute kõrgus ületada 40 meetrit maapinnast, ent koos labadega on need 150-meetrised.

«Eesti on NATO-ga liitudes võtnud endale kohustuse tagada NATO nõuetele vastav radarikate. Elektrituulikute taha jääb pime- ja varjuala, kus tuvastustõenäosus ei pruugi olla nõutud tasemel,» selgitas kaitseministeeriumi planeerimise ja töövõime tagamise nõunik major Mati Kuppar tunamullu.

Seni olid tuulikud ebaseaduslikud, sest nende kohta oli küll olemas kogu vajalik dokumentatsioon, kuid kasutusluba veel puudus. See muutus mõni kuu tagasi, kui Lääneranna vald otsustas kasutusloa väljastada. Vald käitus igati loogiliselt: vastupidine otsus oleks ehk kaasa toonud tuulikute sunniviisilise lammutamise, misjärel võinuks tuulikute omanik kahju vallalt sisse nõuda.

Keskkonnainvesteeringute keskus on nimetatud ehitiste rajamist toetanud näiteks 7,4 miljoni euroga. Ministeerium ei saanud valda peatada, sest seadus ei anna kaitseministeeriumile kasutuslubade menetlemisel sõnaõigust.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang selgitas, et ministeerium saanuks keelata tuulikud detailplaneeringu või ehitusloa menetluses, aga need menetlused on ammu läbi, seega on riigi käed seotud.

Tuulikud tekitavad peavalu naabrilegi. Vuhisevate tiivikute kõrval elavale Arne Albergile mõisteti mais välja hüvitis umbes üheksakuise perioodi eest, mil tuulikud töötasid valla tegevusetuse tõttu kasutusloata. Soliidses eas mees pidi enda hinnangul taluma tugevat ja pidevat müra, ning ehkki pole tõestatud, et müratase ületas normi, ei saa väita ka vastupidist, sest seda ei mõõdetud.

Lääneranna valla arendusjuht Margus Källe selgitas, et kasutusloa korralduse vaidlustas halduskohtus seekordki eraisik, kuid praeguse seisuga luba kehtib. «Praegu on Tamba tuulikutel kehtiv kasutusluba ja saame öelda, et tuulikuid kasutatakse õiguslikul alusel,» kinnitas Källe.

Kaitseministeeriumi nõuetest on üle astutud mujalgi Eestis, näiteks Ida-Virumaal Aidus väljastas tuulepargi ehitusloa Lüganuse vallavalitsus, kuigi ka seal võivad tuulikud radari tööd segada. Virumaal vaieldakse tekkinud olukorra üle kohtus, ent erinevalt Tambast pole seal tuulikud püsti ja protsessi saab veel peatada.