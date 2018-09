MTA hoiatab: liisingautodega saab üle idapiiri makstes tagatist

Alates eilsest on raskendatud liisitud sõiduautodega sisenemine Venemaale seoses seadusemuudatusega Venemaal. Piiri saavad ületada ainult need liisingautod, mille omanikud on nõus tasuma tagatisraha, teatas maksu- ja tolliamet (MTA).

„Kuna Vene toll MTAd muudatusest ette ei teavitatud, siis uurime hetkel täpsemalt, milles see seisneb ja kuidas piiriületus edaspidi võiks liisitud autodega toimuma hakata,“ ütles MTA piirikontrolli valdkonna juht Ants Kutti.

„MTAle teadaolevalt puudutab muudatus eelkõige neid, kelle nimele on vormistatud kaks või rohkem transpordivahendit. Kui nendest transpordivahenditest ühele on juba Vene toll vormistatud ajutise väljaveo loa Venemaale, siis teise sõidukiga piiriületusel tuleb maksta tagatist. Palume sõiduautoga piiriületusel aega varuda, kuna ooteaeg on ajutise väljaveo kontrolli ja tagatise vormistuse tõttu pikk,“ lisas Kutti.

Kui MTA saab täpse info piiriületuse edaspidisest toimimisest, teavitakse sellest ka üldsust.

Täpsemat infot saab saab praegu Vene tolli infotelefonidelt:

• Ivangorodi tollipunkt (vastas Narva tollipunkt) +781375-97428

• Kunitšina Gora tollipunkt (vastas Koidula piiripunkt) +781148-21744

• Šumilkino tollipunkt (vastas Luhamaa piiripunkt) +781148-23101