Kanepi kaotas Serena Williamsile

Viiendat korda Serena Williamsiga (WTA 26) kohtunud Kaia Kanepi (WTA 44) võitis US Openi kaheksandikfinaalis esimest korda ameeriklase vastu seti, kuid kaotas mängu 0:6, 6:4, 3:6.

Avaseti kaotas Kanepi vaid 18 minutiga 0:6. Williamsil õnnestus absoluutselt kõik ja tundus, et tegemist on mängijaga teiselt planeedilt, vahendas Eesti tenniseliit.

Kanepi sõnul põhjustas ühepoolse alguse Williamsi uskumatult hea tegutsemine. “Esimene sett oli selles suhtes vägev, et tema mängis vägevalt,” sõnas Kanepi mängujärgses intervjuus Delfile. “Mängule minnes ei olnud ma üldse närvis. Teadsin, et publik on tema poolt, ka see ei häirinud. Selles plaanis midagi valesti polnud.”

Kanepi lisas, et ainus lootus pärast nulliga kaotatatud avasetti oli mõte, et teise setiga võivad asjad muutuda, on ennegi muutunud. “Varemgi on nulliga sette võidetud ja seejärel üldse mäng kaotatud. Kunagi ei tea. Tuleb edasi mängida ja vaadata, mis saab.”

Teist setti alustas Kanepi servimurdega ja läks siis 2:0 juhtima. Uuesti murdis ta Williamsi servi seitsmendas geimis ja läks 5:2 juhtima. Seejärel kaotas enda pallingugeimi ja oli ka seisul 5:4 setivõidu eest servides 15:40 taga, kuid suutis murdepallid päästa ja kolmanda settpalli realiseerida. Võimas mäng tagas karjääri esimene setivõidu Williamsi vastu!

Otsustavas setis tasavägine mäng jätkus. Serena Williams pidi mängu panema kõik, et eestlannast jagu saada. Kanepi jäi murdega 0:2 taha, aga kolmandas geimis oli tal kasutada murdepall. Paraku seda ei õnnestunud realiseerida. Ühest murdest Williamsile piisas, et sett 6:3 võita ja tagada koht veerandfinaalis. Seal läheb ta vastamisi tšehhitar Karolina Pliskovaga (WTA 8).

Kohtumine kestis lõpuks tund aega ja 36 minutit. Kanepi servis neli ässa ja tegi kolm topeltviga, Williams aga sai kirja koguni 18 serviässa ja neli topeltviga.

“Ta lööb servi ilmselt paremini kui mõni mees,” ütles Kanepi. “Nali või siis ei ole ka. Võid ju aimata kuhu ta lööb, aga see on õnnemäng. Ükskõik kelle teisega mängides on tempovahe suur. Serena jõulised löögid ajavad mängu väga kiireks.” Äralöökidest teenis Williams 46 ja Kanepi 22 punkti, lihtvigu kogunes ameeriklasel 22 haapsallase 18 vastu. Kanepi realiseeris kolmest murdevõimalusest kaks, Williams suutis seitsmest murdepallist ära kasutada viis.

Serena WIlliamsil jagus pärast matši antud intervjuus Kanepi kohta kiidusõnu. “Alati on tore 6:0 võita, aga siis tuleb nii ka jätkata. Ma ei arva, et tegin teises setis midagi väga valesti, ta lihtsalt mängis väga hästi. Kaotasin kohe enda servi ja ta sattus hoogu,” rääkis kunagine esireket mängu käigust. “Ta lõi absoluutselt kõiki palle nii kõvasti, täiesti hullumeelne! Isegi tugevamini kui mina. Nüüd tean, mis tunne teistel minu vastu on!”