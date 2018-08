Kadri Simson: Euroopa pooldab kellakeeramise lõpetamist, nüüd tuleb edasi liikuda

Euroopa Komisjon avaldas täna ELi liikmesriikides korraldatud avalike konsultatsioonide esialgsed tulemused, millest selgub, et 84% küsitlusele vastanutest toetab kellakeeramise lõpetamist. Majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni sõnul on rahvas oma tahet selgelt avaldanud ja nüüd tuleb küsimusega edasi liikuda ehk kellakeeramine lõpetada.

„Küsimus, kas keerata kella või mitte, on olnud eestlaste selle suve üheks räägitumaks teemaks, milles igaühel on oma selge seisukoht. Nagu läbiviidud küsitlusest selgub, pooldavad inimesed kellakeeramise lõpetamist ja usun, et taoline sõnum jõudis kohale ka Euroopa Komisjonile. Eesti on küsimuses algusest peale valjul häälel kaasa rääkinud ja olnud soomlaste kõrval üheks eestvedajaks. On rõõm näha, et tuhanded eestlased võtsid veebiküsitlusest osa ja andsid signaali teemaga edasi liikumiseks,“ rääkis Simson.

Kokku vastas Euroopa Komisjoni korraldatud uuringule 4,6 miljonit inimest 28 liikmesriigist ning komisjoni president Jean-Claude Juncker on juba avaldanud ka soovituse jääda püsivalt suveajale. Simson selgitas, et kuna varem kellakeeramise põhjenduseks olnud energia kokkuhoid ja liiklusohutus ei ole tänapäeval enam pädevad, siis pole ka mingit majanduslikku põhjust kellakeeramisega jätkata.

„Teema väärib edasist poliitilist debatti ja minu hinnangul on komisjon valmis koostöös liikmesriikidega kellakeeramise regulatsiooni kiiremas korras lõpetama,“ sõnas Simson.