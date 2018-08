Andres Ammas saab Haapsalus nimelise pingi

Laupäeval avatakse Haapsalu piiskopilinnuse peavärava kõrval mälestuspink koolijuhile, poliitikule ja ajalehe Lääne Elu asutajale Andres Ammasele.

Andres Ammase lese Anneli Ammase sõnul viisid pingi idee teostuseni Andres Ammase kolleegid ja sõbrad endisest Haapsalu gümnaasiumist. „Haapsalu gümnaasiumiga on Andres olnud seotud alates sellest, kui ta kuueaastasena 1968 sinna õppima läks, kuni direktoriaastateni 2007-2011,” ütles Anneli Ammas. Ta lisas, et 50 aasta jooksul on Andresel olnud väga üksikud aastad, mil tal polnud põhjust 1. septembril kooli minna ja seepärast avataksegi mälestupink just 1. septembril kell 13, pärast Haapsalu koolide avaaktusi.

Mälestuspingi asukoha valimine võttis Anneli Ammase sõnul natuke aega ja selles lõid kaasa mitmed sõbrad-tuttavad. „Üsna ruttu selge, et mere ääres üksikus kohas pole Andrese koht, vaid ikka elu keskel ja inimeste hulgas,” rääkis Anneli Ammas. Ta lisas, et ka koolimaja juurde, kus Ammas õppis ja direktorina töötas, polnud õige pinki panna, sest pärast uue põhikooli valmimist kolib kool sealt välja.

Anneli Ammase sõnul on mälestuspingi mõte inimest meeles pidada: „Vahel lähed ja istud ja meenutad.”

Andres Ammas suri tänavu aprillis 56. aasta vanuselt.