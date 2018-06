Parvlaeva Tiiu kapten soovitab Hiiumaale sõitjail varakult pileti osta

TS Laevade parvlaeva Tiiu kapten Arvo Suurhans selgitab mitu lisareisi tänavu suveks on plaanitud ning kuidas praamijärjekorda vältida.

“Sel suvel oleme graafikud pakkinud nii tihedalt täis kui võimalik,” ütles Suurhans. “Teeme näiteks jaanipühade aegu Virtsu-Kuivastu liinil 179 reisi ja Rohuküla-Heltermaa liinil 64 reisi. Võrreldes mulluse jaanipäevaga on erinev see, et oleme väljumisi planeerinud aegadele, kus mullu oli suurem nõudlus.”

TS Laevad on kogu suveks Virtsu-Kuivastu liini sõidugraafikut tihendatud Regula reisidega. Kokku teeb Regula suve jooksul 536 reisi.

Rohuküla-Heltermaa liinil tuleb jaani ajaks vajadusel abiks parvlaev Mercandia VIII.

“Selleks, et kõik soovijad saaksid külastada saarte suurüritusi, on mõnel korral letis lausa ööpraam,” ütles Suurhans. “See aga ei tähenda, et algav puhkuste periood meile väga töised ei saa olema. Eks suvi ongi selline aeg, et kui saarte ja mandri vahel põrutaks ka rohkem laevu, oleks ikka ootamist. Sest spontaanselt saartele minejaid jagub. Kui neil ehkupeale katsetajatel kulub sadamani jõudmiseks vaid mõned tunnid, siis meil kulub ootamatu reisi ettevalmistamiseks ja laeva käivitamiseks oluliselt rohkem aega. Laev ei ole auto ja sõit vajab rohkem ettevalmistust.”

Sabasse passima ei soovita Suurhans end kellelgi sättida. E-pileti saab soetada paari minutiga ning siis on selge, kummal pool kallast nädalavahetust pidada saab.

“Soovitan huvilistel aga kiirustada – reisijaid mahub laevadesse piiratud arv ning järjekorra vältimiseks on mõistlik soetada e-pilet,” lausus Suurhans. “E-piletiga on pääs valitud väljumisele tagatud, kuid üldjärjekorras reisijatele me sellist lubadust anda ei saa, kuna me ei tea üldjärjekorras reisimise nõudlust ette. Ehk suvel saab praamile küll, kui pileti aegsasti ette ära ostad. Praamipileteid soetades kehtib reegel „kes ees, see sees“.”