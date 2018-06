Haapsalul on uus koduleht

Haapsalu linn sai kaasaegse veebilehe, mida saavad kasutada ka erivajadustega inimesed.

Haapsalu linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus selgitas, et seni oli Haapsalu linna veebileht riigi poolt kõigile omavalitsustele pakutud ühisel platvormil ja uus platvorm on selle edasiarendus.

„Visuaalselt on see nö puhtam ja lihtsamalt haaratav, samuti saavad seda kasutada ka nägemispuudega inimesed,“ selgitas Parbus.

Uus koduleht vastab WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) standardile, mis tähendab, et erivajadusega inimestel on samaväärsed võimalused veebi kasutamiseks nagu on teistel kasutajatel. Selle standardi juurdepääsetavuse suunised võtavad arvesse erivajadusi, sealhulgas nägemis-, kuulmis-, taju-, kõne-, ja keelepuudeid, õpiraskusi ning füüsilisi ja neuroloogilisi puudeid.

Suuniste järgimine teeb veebilehe paremini kasutatavaks ka teistele, näiteks vanematele inimestele, algajatele arvutikasutajatele, välismaalastele, aga ka kasutajatele, kellel on aeglane internetiühendus, või kes kasutavad vanema riistvara või veebisirvimise tarkvaraga arvuteid.

„Praeguseks on mõned omavalitsused veel uuele platvormile juba üle läinud, nende hulgas näiteks ka Lääne-Nigula vald,“ ütles Parbus.

„Kuna üleminek on alles nii värske ja kogu info ei ole veel jõudnud üles minna, on leht praegu pidevas täienemises. Loodame kasutajate mõistvale suhtumisele,“ lisas Parbus.

Lähemalt WCAG 2.0-st ehk kuidas erivajadustega inimesed veebi kasutavad

Selleks, et paremini mõista puuetega inimeste vajadusi veebis, on oluline aru saada, kuidas nad veebi kasutavad.

• Pime – võib kasutada abivahendeid nagu näiteks ekraanilugemise tarkvara, mis loeb teksti helina ette; pimekuvarit, mis edastab teksti punktkirjaga vms.

• Vaegnägija – võib kasutada samu abivahendeid nagu pime, aga võib ka muuta teksti ja tausta värvi ning teksti suurust.

• Kurt/vaegkuulja – kasutab veebi nagu tavaline kasutaja, kellel puudub võimalus heli esitada. Spetsiifilisi abivahendeid reeglina ei kasuta, aga otsib helile alternatiivseid tekstikirjeldusi.

• Motoorikahäirega inimene – kasutab sisendseadmeid (klaviatuur, hiir) ebatraditsiooniliselt, näiteks juhib lõuaga või jalaga hiirt, kasutab puuteekraani suus oleva abivahendiga, kasutab klaviatuuri ninaga, kasutab häälkäsklusi jne.