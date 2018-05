Valka korraldab jaanipäeval eestlastele mastaapse odava alkoholi peo tuntud Eesti lauljatega

Jaanipäeval tuleb Valkas mastaapne eestlastele suunatud üritus, kus esinemas plejaad Eesti ja Läti muusikuid. Ürituse tõmbenumbriks on siiski odav alkohol, nimelt lubatakse õlut müüa sama hinnaga, mis see Eestis poes maksab. Eesti lauljatest lõbustavad pidulisi Birgit Sarrap ja Getter Jaanim kirjutab Maaleht.

“Meie ajaloos on palju ühist ning eestlaste roll Läti iseseisvuse väljavõitlemisel on väga oluline. Seega on täitsa loogiline, et Läti ning Eesti sajanda juubeli puhul korraldame suurejoonelise peo, kus lätlased ning eestlased saavad koos suvist pööripäeva tähistada,“ ütles Valka linnapea Vents Armands Krauklis Maalehele.

Eestis teeb üritusele reklaami valgalane Ranno Teder, kelle sõnul jääb reaalne korraldamistöö Valka linnavalitsuse õlgadele.

Tederi sõnul pole utoopia, et kohale tuleb mitu tuhat inimest.

Kuidas aga suudetakse nii odavalt õlut müüa? “Lätis see on võimalik,” muheles Teder. “Ega hinnavahe poolel liitril õllel nii suur ei olegi, see, et siin [Eestis] müüakse väliüritustel kuuega [euroga] ja edasi on lihtsalt kaupmehe ahnus.

Üritust sponsoreerib piirialkopood Alko1000.