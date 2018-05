Galerii: Puise ninal avati kultuuriküün ja mitu näitust

Eile avati Puise ninal pidulikult kultuuriküün, raamatutuba ja ports näitusi. „Talvel on küünis heinad, suvel peetakse pidu,” nentis Nina talu peretütar Piret Nõmmik.

„Siin on kala soolatud, kaste kokku klopsitud, heina ja igasugu asju hoitud,” tutvustas kultuuriküünis toimetav Nõmmik.

„Vuntsitud pole siin midagi, ainult põrand ja katus on uus.”

„Ridala valla viimane lõikuspidu oli mullu siin,” meenutas Nina talu perenaine Leili Jõgisoo.

Küünis on ka pulmapidusid peetud, teatrietendusi korraldatud ja mida kõike veel.

Kultuuriküüni nime saanud ulualune on ehitatud juba enne teist maailmasõda. „See oli kala vastuvõtu kuur,” ütles talu peremees Indrek Jõgisoo. „Isa tuli 1963. aastal siia Haapsalu kalakombinaadi Puise ostupunkti juhatajaks, sellest ajast alates olen ka mina vahelduva eduga siin olnud.”

„Talutööd ei viitsi keegi enam teha,” naeris peremees, kuid oli tütre ettevõtmisega igati rahul. „Hingele on ka midagi vaja.”

„See on Viki nurk,” tutvustas perenaine Leili küüninurka sätitud väljapanekut. Viki ehk Viktor Stepin on selline mees, kes oskab kõike teha. „Tema on korjanud vanu asju, tõi need siia näitamiseks.” Viki nurga vastas, küüni kaugeimas nurgas on veel üks omamoodi kompositsioon.

See on ise tekkinud näitus, mille kokkuseadmisel on kõik pereliikmed mingil moel kaasa löönud.

Kultuuriküüni mõte tulnud Piret Nõmmiku sõnul sellest, et linnades toimub palju üritusi, aga ka maal peaks olema koht, kus saaks näitusi, kontserte, teatrietendusi korraldada. Nii lihtne see ongi.

Neljapäeval oli Nõmmikul kultuuriküün avapeo tarvis laias laastus korda seatud, pärastlõunal oli plaanis kunagisse väravaputkasse tehtud raamatutoa ukse Ridala kihelkonna triibuliseks värvimine.

Nina talu uhiuues saaliruumis saab uudistada Haeska keraamikanäitust, kohalik kunstnik Herald Eelma on sinna üles seadnud oma maalid ja Anu Õunapuu oma 77 fotot Puise inimestest ja eluolust.

Puises tegutseb ka rannarahva kultuuriselts. „Kümme liiget, aeg-ajalt saame kokku,” tutvustas perenaine Leili.

Fotod: Urmas Lauri