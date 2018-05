Maksuamet kontrollib suvel eramuehitust

Maksu- ja tolliameti (MTA) maksuaudiitorid külastavad suvekuudel taas rohkem eramute ehitusega tegelevaid äriühinguid, et välistada ümbrikupalkade maksmisest tekkivaid hilisemaid nõudeid töötajatele ja tööandjatele.

MTA maksuauditi osakonna üksusejuhi Oscar Õuna sõnul on eelmiste aastate eramuehituse kontrollid näidanud selget paranemist töötajate registreerimisel. „Kui veel 2015. aastal olid külastatud objektidel veerand töötajatest registreerimata, siis eelmisel aastal oli see langenud 16 protsendini. Siiski on nende töötajate osakaal võrreldes muude sektoritega jätkuvalt pea kolm korda suurem, mistõttu vajavad eraisikust tellijate objektid ameti tähelepanu ka tänavu,“ lisas Õun.

„Lisaks töötamise registreerimisele huvitab meid see, kas ehitusettevõtte palgatase jääb suures ulatuses alla valdkonna ja piirkonna keskmise. Vajadusel selgitame välja selle põhjused või tegeliku maksukohustuse suuruse,“ ütles Õun.

Õuna sõnul on kontrollide üks eesmärk tuletada palgasaajatele meelde, et maksude deklareerimise ja tasumise eest on vastutavad ka nemad, kui nad on teadlikult ümbrikupalka vastu võtnud. Sellisel juhul vastutavad tööandja ja töötaja tulumaksu tasumise eest solidaarselt. „Ümbrikupalga saajal võib tekkida kohustus tasumata jäänud tulumaks oma iga-aastasel tuludeklaratsioonil esitada ja tasuda. Seetõttu soovitame kindlasti töötajatel ise e-maksuametist/e-tollist järele vaadata, kas tööandja on nende eest maksud deklareerinud,“ selgitas Õun.

Alates sellest nädalast hakkavad töötajad saama maksu- ja tolliametilt automaatseid teavitusi, kui tööandja teeb töötamise registris tema kohta kande töötamise lõpetamise, alustamise ja/või lõpukuupäeva muutmise ning kande tühistamise kohta. Seni on teavitus töötajatele läinud ainult siis, kui ta registreeritakse. Teavitusi tööandja tehtud kannete kohta saavad töötajad, kes on oma meiliaadressi e-maksuametisse/e-tolli kandnud.

Maksu- ja tolliameti eesmärk on ümbrikupalga saajate osakaalu vähendada 2021. aastaks poole võrra. Viimaste andmete järgi saab osalist või täielikku ümbrikupalka iga kaheteistkümnes töötaja. Amet jätkab ümbrikupalkade maksmise tuvastamiseks suunatud vaatlusi üle Eesti, senisest rohkem ka väikelinnades ja asulates.