Rokipidu otsib teiseks päevaks peaesinejat

Mullu esimest korda toimunud Rock in Haapsalu oli kahepäevane ettevõtmine, korraldajad loodavad ka tänavuse rokipeo kahe päeva pikkuseks venitada. Praegu on teada, et 21. juulil astub lavale Sloveenia duo 2Cellos.

„Rock in Haapsalu on praeguse seisuga ühepäevane, aga otsime peaesinejat ka teisele päevale,” ütles linnapea Urmas Sukles, rokipeo üks korraldaja. „Aga kui me seda ei saa, siis väga õnnetud me ei ole, sest et tšellod müüvad väga hästi.”

2Cellos kontserdi ajal läheb Haapsalu vanalinn kinni, sest kultuurikeskus korraldab seal laada. „See on selline väike vidinalaat, Eesti disain ja muu selline,” selgitas kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi. „Ehk leiame ka tänavamuusikuid.”

2Cellos esineb Haapsalu lossihoovis täispika live’iga 21. juulil maailmatuuri The Score World raames.

Sukles oli mullu oma ettevõtte Healer OÜ kaudu Rock in Haapsalu üks korraldajatest muusikaärimees Lauri Laubre kõrval. Publikut oli kahe päeva jooksul mullu ligi 7000.