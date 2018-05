Lääne Elu paberleht laupäeval, 12. mail.

Tasuta bussid – kui pakutakse, tuleb võtta, aga…

Lääne Elu käis uurimas, mida arvavad Läänemaa inimesed tasuta ühistranspordist.

Nali naljaks, aga kui tõsiselt rääkida siis… „Meie käime Haapsalus nii vähe, et meil on üsna ükskõik,” ütleb nii mõnigi.

Suviselt soojad ilmad on inimesed randa meelitanud

Eile keskpäeval oli Paralepa rannas umbes 20 inimest, kes olid randa sooja ilma nautima tulnud.

Suvi toob kuursaali Haapsaluga seotud muusikud

Võib juhtuda, et sattudes peale mõnele uuele ja huvitavale noorele muusikule ei teagi kuulaja, et too on pärit Haapsalust. Kuursaali perenaine Kai Tarmula on võtnud endale missiooni nad kodulinna esinema kutsuda.