Hunt murdis Nõval seitse lammast

Huntidest suuremat kahju teevad lambapidajale rongad, kes ründavad vastsündinud tallesid.

Nõmmemaa küla Rätsepa talu lambakarjamaad ümbritsev elektrikarjus nägi eile välja nagu hundijahi lipuliin – valged ja punased lipukesed plagisesid traadi küljes tuule käes. „Lippudest on näha, et karjas on käinud hunt,” ütles Rätsepa talu peremees Urmas Raudsepp. Rätsepa talu elektrikarjus sai lipud külge esmapäeval, kui hunt oli murdmas käinud. Murdja võib tahta tagasi tulla ja lipud peaksid ta eemale peletama. Mõju on paar nädalat, seejärel inimese lõhn hajub ja hunt neid enam ei pelga.

Seitse murtud lammast – neli täiskasvanut ja kolm talle – leidis esmaspäeva varahommikul karjamaalt Rätsepa talu perenaine Elen Raudsepp.

