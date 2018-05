Suurõppus Siil võib Haapsalu ja Virtsu lukku panna

Täna alanud suurõppusel Siil võidakse Haapsalus korraldada operatsioon „Linn lukku“ ja Lõuna-Läänemaal „Virtsu lukku“. Kontrollpostid võidakse üles seada ka Virtsu ja Rohuküla sadama juurde, Ristile ja Lihulasse.

Täna algas 14. maini kestev suurõppus Siil, kus ligi 15 000 kaitseväelast, kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, politseiametnikku, päästetöötajat ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast harjutab laiapindse riigikaitse toimimist.

„Kaitseväe suurõppus Siil on eelkõige maakaitse õppus, kus kandev roll on Kaitseliidul. Samas ei saa me unustada riigi- ja inimeste koostööd julgeoleku tagamisel. Kõigil on selles oma roll. Tänapäevases maailmas puudutab julgeolek lisaks riigikaitseorganisatsioonidele ka sisejulgeolekuga tegelevaid ametkondi ning era- ja avalikku sektorit,“ ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kelle sõnul on Siili õnnestumises tähtis iga osaleja panus. „Samuti olen tänulik kõigile maaomanikele ja ettevõtjatele, kelle toetuseta Eesti suuruses riigis Siili mastaabis õppuse korraldamine oleks võimatu,“ lisas Terras.

Õppuse peamiseks eesmärgiks on harjutada maakaitse toimimist nii konventsionaalse kui tavatu sõjapidamise keskkonnas. Selleaastane õppus hõlmab kogu Eestit ning keskendub lõpuosas Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis toimuvale lahingutegevusele.

„Siil 2018 peab saatma välja tugeva sõnumi meie ühiskonnale, liitlastele ja vastasele, et oleme võimelised ühiskonnaüleseks riigi ja meie inimeste kaitseks ükskõik millises olukorras,“ ütles Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, kelle sõnul oodatakse Siilile seetõttu kõiki kaitseliitlasi, et koos kaitseväelaste, politseinike, liitlaste ja teistega näidata, et iga okas loeb.

Õppus jaguneb kolme etappi, millest esimese 2.-4. maini kestval õppusel osalevad üksused saavutavad lahinguvalmiduse; teises 4.-7. maini kestvas faasis üksuste koostööõpe ja kolmandas etapis 8.-12. maini õppelahingud. Siili fookus on maaväel, kuid oluline roll on ka mere- ja õhuväel. Lisaks 19 liitlas- ja partnerriigi kaitseväelastele osalevad veel viie NATO struktuuriüksuse esindajad.

Siil Läänemaal

Läänemaal on õppuse põhiline tegevuspaik Kiltsi lennuväli. Lisaks võidakse õppuse käigus Haapsalus korraldada operatsioon „Linn lukku“. Sel juhul paigutatakse vastavad kontrollpostid Kiltsi teele raudteejaama juurde ja Tallinna maanteel Uuemõisa sissesõidule, Lihula maantee ja Valgevälja tee ristmikule. Ühtlasi võivad olla kiirusepiirangud Kiltsi teel ja lennuvälja sissesõidutee juures.

Samuti võidakse Läänemaal korraldada ka operatsioon „Virtsu lukku“ ning paigaldada kontrollpostid Virtsus Tallinna maanteel endisele raudteetammile suunuduva tee ristmikule ja Puhtu teele.

Lihulas võidakse kontrollpostid paigutada nn KEKi mäe tööstuspiirkonda ja sidemastide juurde.

Ristil võidakse kontrollpostid paigaldada Tallinna, Lihula ja Haapsalu maantee ristmikule ning Risti asulast väljuvatele teedele.

Lisaks võidakse kontrollpostid üles seada ka Virtsu ja Rohuküla sadama juurde.

Siil Hiiumaal

Suurõppuse Siil peamised harjutused viiakse läbi Lõuna- ja Kagu-Eestis, esmakordselt ka Hiiu saarel. Hiiumaa malevkonna nooreminstruktor Taimo Juhe ütles, et saarel toimuvad nii maastiku- kui mereõppused, samuti harjutatakse koostööd politseinikega, naiskodukaitsjad aga tegelevad evakueerimisega.

“Kokku võtab Hiiumaal õppustest osa umbes sada kaitseliitlast,“ ütles Juhe ajalehele vahendab hiiumaa.ee.