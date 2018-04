Pääste: laupäeval oli Läänemaal kolm suuremat põlengut

14. aprillil kella 11.59 ajal teatati, et Lääne-Nigula vallas põletasid elanikud vaatamata keelule kulu ning tuli väljus kontrolli alt. Päästjate saabudes ulatus põlenguala ligi kahele hektarile ning süttisid tulele ette jäänud 10 põhupalli. Nõva vabatahtlike abiga saadi tuli enne elumaju pidama. Kulupõletamine on keelatud ning keelu rikkujaid võivad keskkonnainspektsiooni inspektorid trahvida. Lisaks tuleb tasuda loodusele või teistele inimestel tehtud kahjud. Juhtunu on näide sellest, kui pidurdamatuks ja ohtlikuks võib kulupõleng kujuneda. Kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud! Päästjad kulutasid mõtlematusest süüdatud kulutulekahju ja heinapallide kustutamiseks üle kahe tunni oma väärtuslikku aega ja jõudu.

Kell 15.25 süttis Haapsalu linna territooriumil Lõbe külas kulupõletamise keelu rikkujate tõttu kaks hektarit kulu. Oma koduhoovil kulu süüdanud inimesed üritasid põlengut piirata, kuid ei saanud sellega kuidagi üksi hakkama. Päästjad said 150 meetrit enne allatuult jäänud elumaju põlengule piiri peale. Kulupõletamine on keelatud ning keelu rikkujaid võivad keskkonnainspektsiooni inspektorid süüdlast trahvida.

Kella 19.10 ajal põlesid Lääne-Nigula vallas vana laudahoone lammutusjäägid. Päästjad kustutasid tulekahju üle tunni aja. Päästetöö juhi esialgsel hinnangul võis põleng süttida metallilõikuriga metalli lõikamisest lennanud sädemest.

Reedest pühapäeva õhtuni pidid Lääne-Eesti päästjad kustutama 30 kulutulekahju. Ära põles üle 35 hektari kulupõlde ning metsaalust ja põlengute kustutamiseks kulus kokku üle 29 töötunni. Esines olukordi, kus kõik päästeressursid olid hõivatud ja päästjad pidid töötama võimete piiril.

Üle poolte ehk 18 kulutulekahju süttis lõkkepõletajate tõttu, kes süütasid lõkked tuulise ilmaga või jätsid lõkked järelevalveta põlema. Kahel korral süüdati Läänemaal kulupõletamise keelust hoolimata kulu hävitamiseks see tahtlikult. Ülejäänud kulutulekahjud süttisid kuritahtlikust hooletusest lahtise tulega – ära visatud kustutamata suitsukonist või tikust.

Päästeamet ohutuskultuuri eestvedajana tunneb muret elanike kevadise tuleohutust eirava käitumise pärast, mille tõttu hävib ja saastub meie ühine elukeskkond ning kustutustööd kulub palju meie ühist raha.

Tuletame veelkord meelde, et tugevama tuulega (üle 5,4 meetri sekundis) lõket teha ei tohi. Lõke tuleb piirata mittesüttiva pinnasega, hoida käepärast esmased kustutusvahendid ning lõket valvata, sest ainult nii saab tagada, et tuli loodusesse või hoonetele ei levi.