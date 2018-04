Rahvasprint sulgeb homme Haapsalus tänavad

Laupäeval kihutab Haapsalu tänavail rahvasprinti üle saja autospordiharrastaja ja osa linnast on tavaliiklusele suletud.

„Kirjas on juba 112-113 võidusõitjat. Ei tea, mis see fenomen on. Ilmselt selles, et linnatänavail on väga vähe sõite,“ ütles Haapsalu rahvasprindi korraldaja Kalle Kruusma MTÜ Igamehe Terviseklubist.

Kruusma sõnul stardib esimene auto rajale kell 11. Kella kümnest õhtul kuueni on osa linnatänavaid aga liiklusele suletud, sest enne starti on vaja ettevalmistusaega ja pärast rada koristada.

Osaliselt on suletud raudteejaama esine plats, Jaama, Mulla, Staadioni, Raudtee, Õpetaja, Lille, Kauba, spordihoone ja veekeskuse esine parkla, Mulla tänava parkla ja suure trummi ümbrus. Spordihoone ja veekeskuse ette paluvad korraldajad autosid juba täna õhtust alates mitte parkida, sest see ala on mõeldud laupäeval võistlejatele.

„Kui võistlus saab varem läbi lähevad ka tänavad varem lahti,“ lubas Kruusma.

Samuti paluvad korraldajad autod ja muu tehnika tänava servast hoovi paigutada. Raudteejaama parklatesse on palutud autosid mitte parkida 13. aprillist 14. aprilli õhtuni.

Raudteejaama bussipeatus on üle viidud Kiltsi tee ja Raudtee tänava ristile.