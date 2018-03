Tšaikovski festival toob Haapsallu Peterburi muusikud

Täna Uuemõisa lossi valges saalis toimunud Tšaikovski festivali avaüritusel kirjutasid Eesti Kontserdi esindaja Jüri Leiten ja Haapsalu linnapea Urmas Sukles alla koostöölepingule ja avalikustasid festivali kava.

Mullu esimest korda toimunud Tšaikovski festival on pälvinud Haapsalu kultuurisündmuse ja Lääne-Eesti turismiteo tiitli. „See oli ka minu jaoks Haapsalu tippsündmus,” tunnistas Sukles. Ta lisas, et omajagu lisas festivalile vürtsi ka külm ja vihmane ilm, mis sundis algseid plaane muutma – nii tantsisid baleriinid Väikse viigi lava asemel piiskopilinnuses.

Jüri Leiteni sõnul on Tšaikovski maailma viie mängituma helilooja seas ning see, et tuntud vene helilooja siin viibis ja paar muusikateost lõi, aitab Haapsalul kuulsaks saada. „Festival kogub tuure ja lähiajal on meil põhjust suhelda tuntud muusikutega üle maailma,” ütles Leiten.

Esinejad Peterburist

28.–30. juunini toimuva festivali programmi mahub tänavugi kammerlikumaid kontserte, tulemas on kaks vabaõhukontserti linnuseõues.

Reede õhtul on linnuses balletietendus, kus tantsitakse katkendeid Tšaikovski ballettidest. Sedapuhku on laval Vanemuise balletisolistid ja kontserdi lavastab Mare Tommingas. „Tuleb midagi huvitavat,” ütles Leiten, kelle sõnul on Tommingas oma senises loomingus olnud terav ja fantaasiarikas.

Laupäevasel galakontserdil tuleb lavale Peterburi (Loode-Venemaa) suur sümfooniorkester dirigent Gennadi Tšernovi juhatusel. Festivali produtsendi Tuuli Metsoja sõnul on tegemist orkestriga, kus mängivad mitme olulise Peterburi orkestri muusikud: „Neid ei saa päris projektiorkestriks nimetada, vaid teatrite suvepuhkuse ajal mängivad muusikud seal oma lõbuks.”

Koos orkestriga astub üles Peterburi riikliku akadeemilise koorikapelli segakoor. Leiten nimetas koorikapelli Venemaa tähtsaimaks institutsiooniks koorimuusikas, mis on pealegi sama vana kui Peterburi linn.

Galakontserdil esineb eesti juurtega Peterburi pianist Peeter Laul, keda Leiten iseloomustas kui üht tugevamat eesti soost pianisti maailmas. Leiteni sõnul soovis Laul galakontserdil esinemise kõrval anda ka eraldi kontserdi. See saab teoks reede õhtul Läänemaa ühisgümnaasiumi saalis.

Galakontserdi kava kohta ütles Metsoja, et see on nagu soovikontsert, kus tuleb esitusele tuntuim osa Tšaikovski loomingust: esimene klaverikontsert, katkendid „Uinuvast kaunitarist”, „Luikede järvest” jm. Kontserdi lõpetab pidulik avamäng „1982”, mille puhul tahetakse Metsoja sõnul kaasa mängima panna ka piiskopilinnuse suurtüki paugud ja kirikukellad.

Põnevatest esinejatest nimetas Leiten Tim Kliphuisi Triot Hollandist. „Kliphuis on unikaalne viiuldaja, kes teeb klassikast arranžeeringuid,” selgitas ta.

Festivali piletimüük algab esmaspäeval. Metsoja sõnul maksavad piiskopilinnuse kontserdipiletid sõltuvalt istekohast 15–40 eurot, väiksemate kontsertide piletid jäävad vahemikku 12–20 eurot.

Õhtusöök raudteejaamas

Esimest korda toimub festivali ajal raudteejaama ootesaalis venepärane õhtusöök. See pole osa festivali ametlikust programmist, vaid kohalike ettevõtjate panus üritusse. Õhtusöögi korraldab restoran Hapsal Dietrich koos Tallinna restoranidega Tar Tar ja Ribe. Dietrichi ühe omaniku Siim Saarevälja sõnul tulevad õhtusööki tegema kolm tippkokka Moskvast.

Neli tundi kestvale õhtusöögile reede õhtul mahub sada külalist ja pilet maksab 119 eurot. Saarevälja sõnul on arvestatud, et inimesed jõuaksid õhtust balletietendust vaatama.

SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumid paneb koos Eesti teatri- ja muusikamuuseumi ning rahvusooper Estoniaga festivali ajal Iloni Imedemaal üles näituse „P. Tšaikovski „Luikede järv””, mille kuraator on moskvalanna Elizaveta Miroshnikova.

Tšaikovski muusikafestivali kava:

Neljapäev, 28. juuni

Kl 19 Vene romantiline koorimuusika Haapsalu toomkirikus

Peterburi Riiklik Akadeemiline Koorikapell, dirigent Vladislav Tšernušenko

Kavas: Tšaikovski, Rahmaninov, Sviridov

Kl 22 romansid ja luule Haapsalu kuursaalis

Priit Volmer, René Soom (Rahvusooper Estonia), klaveril Jaanika Rand-Sirp

Reede, 29. juuni

Kl 16 Klassikatähed 2018 Uuemõisa mõisas

Esinevad selle hooaja finalistid

Kl 19 klaveriõhtu Läänemaa ühisgümnaasiumis

Pianist Peeter Laul, kavas Tšaikovski, Skrjabin, Rahmaninov

Kl 23 Balletiöö Haapsalu piiskopilinnuses

Rahvusvahelised balletisolistid Vanemuise teatrist, Lavastaja Mare Tommingas

Kavas katkendid Tšaikovski ballettidest „Uinuv kaunitar“, „Jevgeni Onegin“, „Luikede järv“

Laupäeva, 30. juuni

Kl 16 Souvenir de Florence Haapsalu toomkirikus

Peterburi (Loode-Venemaa) Suur Sümfooniaorkester

Kl 19 Gala Grande Haapsalu piiskopilinnuses

Peterburi (Loode-Venemaa) Suur Sümfooniaorkester, Peeter Laul (klaver), Jelizaveta Soina (sopran, Moskva Novaja Opera), Andrei Breus (bariton, Moskva Suur Teater), Lev Klõtškov (viiul). Dirigent Gennadi Tšernov

Kavas Klaverikontsert nr 1 b-moll op. 23, katkendid teostest „Uinuv kaunitar“, „Luikede järv“, „Jevgeni Onegin“, pidulik avamäng „1812“

Kl 22 „Jazzkovsky“ Haapsalu kultuurikeskuses

Tim Kliphuis Trio (Holland) ja Tallinna Muusikakeskkooli orkester

Fotod Arvo Tarmula