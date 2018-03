Meretaseme langus võib homme häirida laevaliiklust Hiiumaa liinil

TTÜ Meresüsteemide Instituudi prognooside kohaselt võib veetase Rohuküla-Heltermaa laevateel langeda homme tasemele, mis hakkab häirima laevaliiklust, teatas liinil toimetav TS Laevad.

Lähtudes hetkel kehtivale prognoosile on üsna tõenäoline, et laevakaptenitel tuleb homme vastu võtta otsuseid mahupiirangute kehtestamiseks, mis tähendab, et laevale saab võtta vaid loetud arvu sõidukeid. Ühtlasi võib see kaasa tuua osade reiside puhul e-piletiga tagatud eelisõiguse tühistamise. Kõikidest muudatustest teavitame täiendavalt.

TS Laevad loodab reisijate mõistvale suhtumisele ning palub enne sadamasse tulekut jälgida operatiivset infot praamid.ee veebilehel ja Facebookis. Laevakaptenid teevad jooksvalt otsuseid lähtudes reisijate, sõidukite ja laeva ohutusest.

TTÜ Meresüsteemide Instituudi Meretaseme Infosüsteemi reaalajas mõõteandmed ja prognoos on nähtav veebis.