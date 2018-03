Aprilli lõpus toimuval avatud kalasadamate päeval osalevad Puise ja Dirhami sadam

28. aprillil toimub teist korda üle-eestiline avatud kalasadamate päev. Sel aastal on kõikidel kalasadamatel võimalus end osalema registreerida. Läänemaalt on praegu kirjas Dirhami ja Puise sadam.

Külastajad saavad avatud kalasadamate päeval tutvuda sadamatega nii seest kui ka väljast. Kalasadamates saab maitsta kohalikku kalatoitu, kaasa osta värsket kala ja kalatooteid ning võtta osa kogupereüritusest.

„Eesti on kalariik ja juba meie esivanemate toidulaual oli kala hinnatud söök,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Eesti elanikel on vedanud, sest meie kalurid pakuvad neile värsket ja kvaliteetset kala nii Läänemerest kui ka siseveekogudest. Avatud kalasadamate päev on hea võimalus uudistada sadamates ja näha, kuidas seal elu käib, teha juttu kaluritega, osta nendelt äsja püütud värsket kala ning veeta koos pere ja sõpradega üks meeleolukas päev,“ ütles Tamm.

„Eelmisel aastal valisime koos kalanduspiirkondadega üritusele osalema 11 sadamat, aga sel korral anname võimaluse kõigil kalandusega seotud sadamatel end registreerida. Praeguseks on avatud kalasadamate päevale end kirja pannud 24 sadamat,“ ütles kalasadamate programmide koordinaator Toomas Armulik. „Julgustan sadamaid osalema, kuna see on hea võimalus end ja oma tegemisi nähtavaks teha ning kalandust populariseerida,“ lisas Armulik.

Sadama registreerimiseks tuleb ühendust võtta Kalanduse Teabekeskusega kalateave@ut.ee. Registreerimine toimub 16. aprillini. Täpsem info avatud kalasadamate päeva veebilehel.

Igal sadamal on oma programm ja tegevust on tervele perele. Sadamates on kohal kalateadlased, kalakokad; kohapeal saab osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed ning lastele toimuvad kalaõpitoad, teadusteater ja õngekoolitused.

Praeguseks on registreerunud Harjumaalt Ristna, Leppneeme, Hara, Tallinna Kalasadam; Hiiumaalt Salinõmme, Roograhu, Tärkma; Läänemaalt Dirhami, Puise; Peipsi äärest Kolkja, Räpina; Pärnumaalt Japs, Lindi, Võiste, Sauga; Saaremaalt Nasva, Ringsu; Tartumaalt Varnja, Saadjärve; Virumaalt Toila, Võsu, Eisma; Võrtsjärve Jõesuu, Oiu.