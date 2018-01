Merejääle veel uisapäisa tormata ei tasu

Kui jää püsib ja ilma peab, on järgmisel nädalavahetusel Haapsalu lahtedel ja viikidel uisutajate-kelgutajate paradiis.

Nii Haapsalu Eeslahel ja Tagalahel, Väiksel viigil kui ka Kasari luhtadel ning samuti Marimetsa rabalaugastel oli nädalavahetusel hulganisti huvilisi, sai teha esimesi uisuproove ning soome kelguga pikemaid otsi ette võtta.

Kelgumatku korraldav Agur Paesüld ütles, et Kasari luhal tegid nad esimese proovi juba nädal tagasi. „Jää oli värske, lumevaba ning libisemine oli ülihea,“ meenutas Paesüld. Sellest teadmisest saadi innustust ning pühapäeval üritasid nad kokku saada seltskonna, kellele Kasari jõe ääres Kurevere-Keskvere luhal kelgumatka korraldada. Sõit jäi paraku katki, sest retke korraldamiseks vajalikku arvu huvilisi kokku ei saadud.

Järgmiseks nädalavahetusel peavad Haapsalus kelkude laenutamise ja jäämatkade korraldamisega tegelev Tõuka Takka eestvedajad plaani teha kelgutiire Haapsalu lahtedel.

„Eeslahel käisin juba luuret tegemas, Saunja poole samuti,“ ütles Paesüld. Haapsalust üle lahe Pullapäele minnes leidnud avastanud ta mõned lahvandused, kuid jääl olevat paksust olnud piisavalt.

„Kui lubatud edela- ja läänetorm hullult ei lammuta, on lahtedel lustimist pikka aega,“ oli Paesüld optimistlik.

Jääolusid on uurinud ka Paesülla äripartner Arno Suislepp. „Olen nõu pidanud paari jääolusid tundva inimesega, küsinud ka piirivalvelt,“ lausus Suislepp. Piirivalve maininud, et jää on küll noor, autoga ei kannata peale minna, kuid kelgutajaile-uisutajaile on jää praeguste ilmaolude jätkumise korral paari päeva pärast piisavalt paks.

Täna oli Suislepp Tagalahel jääluurel. „Võtan suuna Noarootsi poole Österbyle. Enne helistaks Roger Õiglasele, tema ju tegeleb Noarootsi jäätee ehitamisega. Tean, et nad on jääd mõõtmas käinud,“ ütles Suislepp enne luurele minekut ja lisas, et jääolude kohta saab tõest infot ka kalameestelt.

Viigil oli pühapäeval rahvast murdu. „Mõnes kohtad olid Väiksel viigil kahtlased,“ tõdes Suislepp.

Tõuka Takka seltskonnal on 20 alumiiniumraamiga kelku, lisaks ka mõned puust soomekelgud. Kelke kasutatakse matkagruppide tarvis ning neid saab ka laenutada.

Uisapäisa Suislepp jääle tormata ei soovita. „Ma uuriksin enne asjatundjatelt, konsulteeriksin piirivalveametiga,“ ütles Suislepp.