Aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsja kandidaadid on Lembit Saar ja Reeli Rae

Laupäeval Pärnus väljakuulutatava aasta kaitseliitlase ja naiskodukaitsja tiitlile on Läänemaalt esitatud Lembit Saar ja Reeli Rae.

Naiskodukaitse Lääne ringkonna liiget Reeli Raed iseloomustatakse kui sihikindlat, ülimalt arukat ja väga kõrge pingetaluvusega kamraadi. Ta on seitse korda startinud naiskodukaitse koormusmatka rajale ning kaaslased peavad teda parimaks kaardilugejaks ja rajavalijaks. Rae on olnud Haapsalu jaoskonna aseesinaine ning nüüd täidab sama rolli Lääne-Nigula jaoskonnas. Reeli on õppinud staabiassistendiks ning täitnud seda rolli erinevatel õppustel ja võistlustel.

Kaitseliidu Lääne maleva liige Lembit Saar on pikaajaline Kaitseliidu liige ning kaaslaste hinnangul aktiivne, sõbralik ja heatujuline kaaslane. Omades küllaltki pikka elukogemust ja praktilist meelt, on tema nõuanded rännakul või õppusel alati kasutamist leidnud. Oma eeskujuga on ta sütitanud ka noori, mille eest on teda autasustatud „Noorte Kotkaste aitaja” märgiga. Lisaks sellele, et on ise aktiivne ja tubli kaitseliitlane, on ta ka oma pojast kasvatanud tööka ja tubli kaitseliitlase.

Nii aasta kaitseliitlase kui ka naiskodukaitsja nominente on 15. Aasta kaitseliitlase ja aasta naiskodukaitsja nime kuulutavad Pärnus Endla teatris välja kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili ja naiskodukaitse esinaine Airi Tooming. Parimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid tulevad tervitama ka kaitseminister Jüri Luik ja kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

2017. aasta parim kaitseliitlane ja naiskodukaitsja saavad atraktiivse rändauhinna. Kaitseliidu ülema, Naiskodukaitse esinaise, kaitseministri ning kaitseväe juhataja hinnalised kingitused saavad kõik tiitlile esitatud nominendid.

Aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat valitakse kaheksandat korda.