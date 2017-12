Aidi Vallik: gripipandeemia mandariinikastist

Kurjal geeniusel või pahatahtlikul tölpal oleks lihtne kokku jooksutada Eesti arstiabisüsteem, sest oleks vaja vaid üht inimpommi – gripihaiget inimest – ja mandariinihooaega.

Kui kuri geenius veaks gripihaiget mööda suuri poode ja laseks tal köhida mandariinikastide peale, vallanduks sündmuste müüre varisema panev sündmuste ahel, sest uskumatult palju inimesi sööb pesemata mandariine. Ühe Suurbritannia dokumentaalfilmi andmetel olla pesemata tsitrusviljade sööjaid kõigi tarbijate hulgas tervelt umbes kolmandik. Pisikutest teavad kõik, aga et koorimisest saastunud näppude ja mandariini söödava sisu seos tundub kauge ja ebaveenev.

Kui üleköhitud mandariine ostab sel päeval umbes 300 inimest, siis neist 100 paneb kodus pesemata lauale. Neid

omakorda sööb igas kodus vähemalt kolm inimest. Pooltel juhtudel on tõenäoliselt immuunsüsteem tugev ja organismi sattunud viirus seal paljuneda ja levida ei suuda. Kui arvestada talvist päikesevaest hooaega, jahedat ilma, eesti inimeste hulgas ülitavalist D-vitamiini- ja magneesiumipuudust ning kõrget stressitaset, on immuunsussüsteem pooltel juhtudel nõrk.

Igatahes selle päeva skoor oleks üheainsa keskmise poe peale üle saja gripihaige inimese, kes põevad kõrget palavikku ja on avatud kõikidele tüsistusriskidele.

Gripi peiteperiood on keskmiselt 3–7 päeva, aga teisi gripiviirusega nakatama hakkab inimene juba päev enne iseenda haigustunnuste ilmumist. Kui paljudega peale oma pereliikmete võib ta selle ühe päeva jooksul kokku puutuda?

Töökaaslastega. Teiste poe-, teatri- või kontserdikülastajatega. Asju ajades asutuste või büroode teiste klientidega. Teenindajatega kõikjal lettide taga. Teiste ühistransporti kasutavate inimestega. Lapsed lähevad lasteaeda ja kooli, tihedasse kontakti teiste laste ja õpetajatega. Mitu nakatamisjuhtumit see selle ühe kriitilise päeva kohta teekski? Äkki nii paarkümmend juhtu ühe nakkusallika kohta? Kellest umbes kümme haigestubki hiljem. Igatahes võib üleköhitud mandariinide ohvriks osutuda päevas sadu, halvemal juhul tuhandeid inimesi.

Eesti inimeste elusid ja olusid arvestades ei jääda ju haige kohe koju põdema. Meie haiguskindlustussüsteemi eripära on, et haiguse tõttu töölt puudumist hakatakse rahaliselt hüvitama alles neljandast haiguspäevast ning sedagi ainult 70 protsendi ulatuses palgast. Selline hüvituspoliitika tagab keskmist ja väiksemat palka teenivate inimeste töölkäimise, kuni nad veel vähegi suudavad jalgadel püsida, sest palgast veerand kaotada tõotab suuremaid probleeme, kui on haigena töölolemise ebamugavus. Ebamugavust ja halba enesetunnet on võimalik mingi piirini välja kannatada ja see puudutab ainult inimest ennast; hoopis hullem tundub panna põnts perekonna eelarvele või leida end seisus, kus ei ole võimalik täita oma rahalisi kohustusi panga ees. Nii et paratsetamool põske ja põue ning rahva hulka. Kui töökaaslased on haiguseelsel päeval oma osa nakkusest kätte saanud, siis poes ja bussis on ikkagi juba uued inimesed, ja nii see nakkuse levitamine muudkui paisub.

Päris gripiga, ma arvan, teisel või kolmandal haiguspäeval siiski enam välja minna ei ole võimalik, kuid siis hoolitsevad nakkuse edasilevimise eest juba teised. Näiteks need, kes poest toodud mandariinid küll puhtaks pesid, aga siis sõitsid bussis või kohtusid oma kliendi või töökaaslase või tuttavaga. Igatahes nii see gripiahel muudkui paisuks geomeetrilises progressioonis või just nagu veerev lumepall. Haiglad jookseksid ilmselt umbe riskigrupi gripihaigetest nende eluohtlike tüsistustega. Paari nädalaga oleksid Eesti apteegid retseptiravimist Tamiflust sootumaks tühjaks ostetud, nagu eelmise aasta gripihooajal juhtus, samuti saaksid otsa gripivaktsiinid, nagu ka eelmisel hooajal juhtus.

Ma ei usu, et keegi käib meelega mandariinikastidesse köhimas. Nagu ka arvatavasti ei tehtud seda suure gripipandeemia ajal 1918.–1919. aastal, mil maailmas suri grippi viiskümmend miljonit inimest ja Eestis surnud grippi rohkem inimesi, kui langes samal ajal Vabadussõjas.

Ka tänapäeval oleks Eesti tervishoid gripipandeemia ees ette valmistamata ja jõuetu, seda nii ravimi- kui vaktsiinivarude puudumise tõttu (eelmise aasta kogemuse põhjal) kui ka meie sotsiaalkindlustatuse eripära tõttu, mis paneb haiged inimesed end tööle lohistama. Sellepärast ärme köhime mandariinide peale, parem peseme neid.