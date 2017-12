Lääne Malevlane: puudega noored käisid taas militaarlaagris

14.–16. juulini oli taas puuetega noorte militaarlaager, osalejaid oli 13. Kui mullu pandi ennast proovile Piirsalu raketibaasis, siis seekord oli laager Suure-Lähtrus Toominga talus. Laagrikoha valikul tuli muu hulgas jälgida, et liikuda saaks ratastooliga, et pinnas poleks liiga liivane jm tegureid.

Liikumispuudega mehed ja naised, eesotsas Lääne-Harju invaühingu liige Maikel Mõttus, said ise kaasa rääkida laagri tegevustes.

Kõigil inimestel ei tarvitse elus ühtmoodi hästi minna, aga kui süda on õiges kohas, on ühisosa leidmine lihtne. Nii ongi Lääne maleva ja naiskodukaitse Lääne-Nigula jaoskonna vabatahtlikud ning instruktorid leidnud sõjalises väljaõppes ühise keele Eesti liikumispuudega inimeste liiduga.

Kolme päeva jooksul õpiti ellujäämistarkusi, arendati enesekaitseoskust ja vastulöögi andmist. Esimesel päeval külastasid laagrit Briti sõdurid, kes tutvustasid oma luuresoomukit Panther. Sõjatehnikaga tulid tutvuma ka Haapsalu hoolekandekeskuse noored.

Brittide esindaja seersant Orlando Fearoni sõnul oli hea näha, et kaasati ühiskonna kõiki liikmeid, ta pidas sellist laagrit kõigile väga heaks kogemuseks. Soomukiga tutvumise järel asuti võitluskunstide juurde. Idamaade võitluskunsti aastaid õpetanud Kaido Kikkas on ka ise liikumispuudega, seepärast mõjus tema õpetus eriti innustavalt. See näitas, kui suur on tahtejõu roll.

Kaasahaarav oli ka paintball, värvikuulidega tuli püüda märklauda tabada. Üks vaegnägija, juhtkoera abiga liikuv noor naine osutus väga täpseks laskuriks. Ta küsis juhendajalt, mis suunas ja kui kõrgele tuleb lasta, jalutas sihtmärgi juurde ja tagasi ja sellest piisas. Taas leidis kinnitust, et kui vaja, suudame kõik enda eest seista.

Laagrilistel tuli instruktorite juhendusel harjutada maastikul liikumist ja luuramist, topograafiat ja metsas ellujäämist. Lõkke ääres räägiti lugusid sõduri igapäevaelust ja missioonidest, tehti tutvust korraliku sõdurivarustusega. Laagri lõpetamisel anti osalistele tunnistus riigikaitselise väljaõppe eduka läbimise kohta.

Südantsoojendav oli ka liidu kutse tulla tänuüritusele „Aasta tegu 2016” Eesti rahva muuseumis. Saime puudega inimeste liidu juhatuse esimehelt Indrek Tarandilt tugeva käepigistuse.

Kui liit soovib, on Lääne malev valmis ka edaspidi selliseid laagreid korraldama.

Halja Veersalu, Risti malevkonna liige, Toominga talu perenaine

