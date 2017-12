LOETUIMAD LOOD 2017. Läänemaa haiglas sündis laps

Avaldame 2017. aastal Lääne Elu veebis enim loetud uudis- ja arvamuslood.

Foto: Arvo Tarmula

Pärast paariaastast vaheaega nägi 3. novembril Läänemaa haiglas ilmavalgust vastsündinu, 3300 g kaaluv tütarlaps.

Sünnitus oli Taeblas elava ema Elle Kutti sõnul kiire ja kerge. Kell 13 pidi tal olema naistenõuandlas plaaniline ämmaemanda vastuvõtt, kuid laps hakkas oma tulekust enne seda märku andma. „Kell 12.45 oli ema EMO ukse taga ja poole tunni pärast oli laps sündinud,” ütles Läänemaa haigla ülemõde Marju Lepmets.

Naines suunati operatsioonituppa, kus sünnituse võtsid vastu Läänemaa haigla ämmaemand Tiia Meister ja naistearst Aire Peri.

Kuigi lapsega ja emaga on kõik korras, viidi nad Haapsalust Tallinnasse sünnitusmajja. Läänemaa haigla ravijuhi Kai Tennisbergi sõnul on Tallinna viimise põhjuseks see, et sünnitusosakonna puudumisel ei saa haigla vastsündinutele ka dokumentide vormistamiseks vajalikku isikukoodi väljastada. Samuti tehakse Tallinnas ära vastündinutele vajalikud uuringud.

Isa seltsis ootavad täna ilmavalgust näinud tüdrukukest kaks vanemat õde. Küsimusele, kas vastsele ilmakodanikule on nimi juba valitud, vastas Elle Kutti, et veel ei ole: „Kaalume kahe variandi vahel.”

Läänemaa haigla sünnitusosakond suleti 2001. aasta kevadel ja pärast seda käivad Läänemaa naised sünnitamas mujal Eestis, peamiselt Tallinnas. Aeg-ajalt tuleb siiski ka Haapsalus sünnitusi vastu võtta. Viimati nägi Läänemaa haiglas vastündinu ilmavalgust 2015. aastal.