Norivorst maitseb nagu verivorst, aga valmib kiiremini

Kuigi jõululauale peaks kuuluma seapraad, sült ja särisevad verivorstid, saab rikkaliku ja maitsva jõululaua katta ka ilma lihata.

Norivorstide tegemisel tuleb Lääne Elule appi Haapsalu kolledži tervisejuhi eriala tudeng Eliis Salm. Eliis on taimetoitlane, norivorste teeb ta aga esimest korda. Nii on Eliis kutsunud nõu andma ka kursusekaaslased Helena Pruuli ja Enel Vesiaidi. Helena ja Enel on taimsete vorstide hingeeluga pisut rohkem kursis. Vorstitegu on tulnud kaema veel mõned kursuseõed.

Et aega kokku hoida, on naised kõik vajalikud ained juba ära ostnud ja tangupudru valmis keetnud. See on tavaline mage tangupuder, keedetud teragi soola lisamata, sest enne vorsti sisse panekut tuleb putru nagunii maitsestada. Kes armastab kruupe, siis tangupudru võib asendada ka kruubipudruga.

Norivorstide juurde serveeritavad köögiviljad – peet, sibul, porgand, pastinaak, kartul, rooskapsas ja šampinjonid – on juba puhastatud, pisut aega keedetud, et nad ahjus kergemini pehmeks läheks, õliga pintseldatud, tüümiani ja tšilliga maitsestatud ning küpsevad plaadil. Peet, sibul ja seened on läinud ahju ilma keetmata. Peedid tahavad kauem küpseda, nii et nemad on eraldi ja veel varem ahju pandud. Tšilli on Eliis ise kasvatanud, kuivatanud ja purustanud. Enel ütleb, et tšillit saab väga hästi säilitada ka sügavkülmas.

„Ega see muud ole kui ühepajatoit panni peal,” ütleb Eliis ahjuköögiviljade kohta. „Selline moodne ühepajatoit.”

Kuigi õige söögitegemine käib kogemuse ja tunde järgi, on esimest korda keerulisemat rooga tehes retseptist kasu. Eliis on end varustanud taimetoidutegija Sandra Vungi retseptiga ja selle järgi vorstitegu lahti lähebki. „See saab huvitav protseduur olema,” nendib Eliis retsepti uurides.

Eelroaks pakub Eliis oma valmistatud hummust rukkileivakrõpsudega. Hummus ja krõpsud ootavadki juba laual sööjaid. Hummus on kikerhernepasta, mille kohta ütleb Eliis, et valmistada võib seda mitut moodi, aga tema enda meelest käib õige hummus ikka tahhiiniga. Tahhiini on seesamipasta. Seda saab poest valmis kujul osta. Aga nüüd norivorstide juurde.

Kõik pannile

Tangupuder on potis. Enel on sibulat hakkinud ja klaasistab seda pannil, abiks sorts tavalist rapsiõli. Kui sibul on klaasjaks muutunud, läheb ka tangupuder pannile. „Ahaa! Lisada soola!” hüüatab Eliis, kes on süvenenult retsepti lugenud. Lisame soola. Helena valab purgitäie musti ube kaussi ja hakkab neid pudrustama. Pudrustada võib näppudega, aga ka kahvliga. Just mustad oad annavad norivorstile verivorstilaadse musta värvuse ja tekstuuri. Kasutada võib ka kuivatatud musti ube, aga need tuleb siis enne ära keeta ja seejärel pudrustada. Helena pudrustab ja oad hakkavad üha enam meenutama verivorstisisu.

Eliis ja Enel maitsestavad samal ajal tanguputru. Pudru sisse läheb majoraan ehk vorstirohi, muskaatpähkel ja rosmariin. „Rosmariini kohta on öeldud, et näpuotsaga. Kui palju on näpuotsaga?!” arutleb Eliis ja siputab rosmariini pudru sisse. Järgmiseks tuleb näpuotsaga kaneeli ja sorts sojakastet. Ka sojakaste annab tumedat värvi. Lõpuks läheb pannile oapuder.

Retsepti järgi tuleks täidisele lõpuks lisada ka jahu. Ükskõik mis jahu. Eliisil on kikerhernejahu, aga pärast mõningat arupidamist otsustab ta selle lisamata jätta. Vorstisisu näib niigi parajalt sitke ja kleepuv, nii et jahu sideainena polekski nagu vaja.

Enel ärgitab retsepti veelgi rikkuma ja lisama jahvatatud vürtsköömneid, kuigi retseptis neid pole. „See on hea asi, uskuge mind,” ütleb Enel. Eliis lisab. Mekkimine, nuusutamine ja maitseainete saputamine käib mõnda aega. Lõpuks, kui soolasus paika timmitud, on puder valmis ja seda võib hakata norilehtedesse keerama.

Täpne käsitöö

Selleks tuleb norileht asetada lauale, läikiv pool allapoole, ja määrida sellele ühtlase kihina poolteist supilusikatäit putru. Meile tundub, et poolteist on liiga vähe. Määrime rohkem. Avastame tööd tehes, et tihket putru on lihtsam määrida sõrmedega, lusikaga toimetades võib norileht katki minna. Kui puder on määritud, tuleb norileht rulli keerata – täpselt samamoodi kui suši puhul. Ka norilehe iseloomulik lõhn toob meelde suši. Lehe serva tuleb jätta täidiseta ala, serv veega niisutada ja rull kinni kleepida. Et me täidist eriti ei mõõda, tulevad vorstid eri paksusega, aga sellest pole midagi. Vorst on vorst ja verivorsti moodi näevad nad välja kah.

Lõpuks laob Eliis norivorstid pannile ja pintseldab rapsiõliga. Pintseldamata kuivab norileht ära ja vorst võib lõhki minna. „Täitsa huvitav, nagu hakkaks sušit küpsetama,” ütleb Eliis ja torkab plaadi ahju.

Pärast 15 minutit selgub, et vorstid on siiski lõhki küpsenud. Eliis arvab, et ilmselt oli poolteist supilusikatäit täidist ikkagi õige, sest vorstid oleksid ahjus justnagu kasvanud ja ajavad täidist välja ka otstest. Maitset see aga ei riku. Norivorst näeb välja, nagu üks (lõhkiläinud) verivorst peabki nägema, maitseb nagu verivorst ja sobib imekspandavalt hästi ahjuköögiviljade, praekapsa, pohlamoosi ja kõrvitsasalatiga.

Norivorstid Sandra Vungi järgi

(valmistamise aeg poolteist tundi)

* kümme kuhjaga supilusikatäit odratangu või -kruupi

* 4 supilusikatäit õli praadimiseks

* 3 sibulat

* näpuotsaga soola

* 2 teelusikatäit majoraani

* 1 teelusikatäis jahvatatud muskaatpähklit

* näpuotsaga rosmariini

* näpuotsaga kaneeli

* sojakastet maitse järgi

* 2 purki musti ube (kokku 80 g)

* 4 supilusikatäit jahu

* 8–10 norilehte

Valmistamine

* Keeda odratangud magedas vees pudruks.

* Vala kuumale pannile õli, lisa peeneks hakitud sibul.

* Prae paar minutit ja lisa veidi soola.

* Prae veel paar minutit, lisa majoraan, muskaatpähkel, rosmariin ja kaneel.

* Sega ja lisa sojakaste. Prae veel minutike, võta pann tulelt.

* Lisa segu tangupudrule, sega.

* Kurna ja loputa mustad oad, tee näppude vahel pudruks ja lisa pudrule.

* Lisa jahu ja maitse järgi sojakastet. Sega korralikult läbi.

* Võta norileht ja määri karedale poolele ühtlaselt 1,5 supilusikatäit täidist.

* Keera leht pikaks vorstiks. Jätka, kuni täidis on otsas.

* Määri vorstid õliga ja pane ahju 200 kraadi peale 15 minutiks küpsema.

* Serveeri ahjuköögiviljade (porgand, peet, kartul, pastinaak, šampinjonid, rooskapsas ja sibul tüümiani ja küüslauguga), pohlamoosi, marineeritud kõrvitsa ja praekapsaga (näiteks Põltsamaa praekapsas purgis, veganitele).

Eliisi hummus (valmistamise aeg 10 minutit)

* 1 purk kikerherneid

* 2 küüslauguküünt

* 1 supilusikatäis tahhiinit

* poole sidruni mahl

* õli (hea on külmpressitud oliiviõli, aga võib ka muu, näiteks tavaline rapsiõli)

* 1/4 teelusikatäit jahvatatud vürtsköömneid

* soola, pipart, paprikapulbrit

Valmistamine

* Kurna kikerherned, lisa purustatud küüslauk, sidrunimahl ja õli ning püreesta saumikseriga.

* Sega juurde tahhiini ja maitseained.

* Lisa õli, et hummus muutuks kreemjaks.

* Serveeri rukkileivakrõpsudega või kasuta või asemel leiva peal.