Jüri Bachman: milline on saja-aastane Lääne malev

Üritasin leida saja-aastase Lääne maleva iseloomustamiseks üht omadussõna, aga jäin hätta. Malev on nii mitmekülgne, et seda ei saa ühe sõnaga kokku võtta. Üritan seda teha sõnadega, mis minu pilgu järgi meie malevat kõige enam ilmestavad, kirjutab Lääne maleva staabiõlem Jüri Bachman.

Meie malev

Lääne malev on meie malev, iga liige esindab meie malevat. Kõik me koos kujundame Lääne maleva teo ja näo. Malev on just nii hea, tugev ja tegus, kui on tema liikmed. Samuti on iga malevkond, kompanii ja rühm just nii hea, tugev ja tegus, kui tema liikmed seda oma ühise tegevusega kujundavad.

Hea on saada iga päev kinnitust, et meie inimesed armastavad ja austavad oma malevat, panustavad vabal tahtel oma vaba aega ja energiat, et malev muutuks veel paremaks! Tänan kõiki kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, kodutütreid ja noorkotkaid selle panuse eest!

Meie inimesed

Meie maleva suurim väärtus on tegevliikmed. Kurvastusega pean märkima, et igaviku radadele on lahkunud kolm tegevliiget. Malev on sel aastal kasvanud viie inimese võrra. Kasv ei ole küll nii suur kui varasemail aastail, kuid siiski positiivne. Kas liikmeskonna suurendamine ongi eesmärk omaette? Leian, et kvantitatiivsest juurdekasvust tähtsam on, et malev pakuks kaitseliitlastele huvitavat ja selge eesmärgiga tegevust. See oligi meie selle aasta üks taotlusi.

Maleva ürituste kalender oli tihe, loodetavasti pakkusid need meie liikmetele parajas mahus rakendust ja arengut. Maleva staabi palgalise koosseisu ülesanne on koos vabatahtlike pealike ja allüksuste ülematega korraldada tegevus nii, et tegevliikmete aeg ja energia oleks kasutatud tõhusalt ja eesmärgipäraselt.

On tegevliikmeid, kelle panus on erakordselt suur. Üle 30 Lääne maleva kaitseliitlase on tänavu osalenud maleva sõjalise väljaõppe üritustel seitsmel või enamal nädalavahetusel, nende seas on neli inimest osalenud 14 ja üks koguni 15 nädalavahetusel! Uskumatu, kuid tõsi! Minu suurim lugupidamine ja siiras tänu neile selle eest!

Ajaloo väärtustaja

Lääne maleva ülesannete hulka kuulub ka ajaloo väärtustamine, traditsioonide jätkamine ja sõjaväliste tseremooniate pidamine. Vabariigi aastapäeva ja võidupüha tähistamise kõrval on Lääne maleva tegevliikmed alati kaasatud ka muudesse üritustesse, ajaloopäevade ja ajalooteemaliste näituste korraldamisse.

Koostöö

Lääne malev teeb tihedat koostööd maavalitsusega, kohalike omavalitsuste, politsei- ja piirivalveameti ning päästeametiga, et olla valmis õnnetuste korral tagama elutähtsad teenused ja julgeolek. Koostööleppeid võib ju allkirjastada, aga et mitme asutuse koostegutsemisel tekiks sünergia, on vaja omavahel järjepidevalt suhelda ja koostööd harjutada.

Valmidus

Eesti riigikaitse põhineb esmasel iseseisval kaitsevõimel ja NATO liikmesusel. Iseseisva kaitsevõime väga tähtis osa on kaitseliit. Meie tegevuse peaeesmärk on olla valmis Eesti riigi kaitseks. See aga tähendab sõjalist väljaõpet ja ettevalmistusi kiireks reageerimiseks.

Meie valmidust testitakse õppustel. Järgmisel aastal pannaksegi suurõppusel Siil 18 proovile nii Lääne maleva kui ka terve kaitseliidu oskused. Sellele õppusele on oodatud kõik kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad, näitamaks meie valmisolekut kaitsta Eesti riiki. Olen kindel, et suur osa Lääne maleva kaitseliitlasi võtab kutset tulla õppusele Siil 18 tõsiselt ja nad annavad oma panuse õppuse õnnestumisse! Iga okas loeb!

Major Jüri Bachman, Lääne maleva staabiülem