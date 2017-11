Risti vabatahtlik Merili Mones pälvis vägivallaennetuse auhinna

Merili Mones pälvis vägivallaennetuse auhinna. Foto: erakogu

Eile tunnustasid president Kersti Kaljulaid ja justiitsminister Urmas Reinsalu tublisid inimesi, kes on märkimisväärselt panustanud vägivallaennetusele Eestis. Viie auhinnasaaja hulgas oli ka aktiive vabatahtlik Merili Mones Ristilt.

„See, et kurjus ja vägivald on meie ühiskonna probleem, meie enda ühiskonna probleem, see ei saa tähendada muud kui üht – probleemi lahendamise võti on meie endi käes,“ lausus president Kaljulaid tunnustustseremoonial. „Teie, Merle Albrand, Merili Mones, Lavly Perling, Mariana Saksniit ja Margo Orupõld, teie olete juba selle võtme leidnud. Ja te olete avanud ukse sellisesse Eestisse, kus on palju vähem kurjust.“

President Kaljulaid ütles, et Merili Mones on vabatahtlik, kes on oma kahe väikese lapse kõrvalt leidnud aega, et märgata ja aidata neid, kes parasjagu võitlevad ellujäämise või hakkamasaamise nimel. Lähedaste ja kodukoha turvalisuse tagamiseks on Merili liitunud naabrivalve, naiskodukaitse ja vabatahtliku päästetööga, ta on kaasanud sellesse tegevusse ka naabreid.

Justiitsminister Urmas Reinsalu lisas, et aktiivse ja kohusetundliku kogukonnaliikme Merili Monesi puhul tunnustati tema soovi vabatahtlikuna tugevdada kodukoha turvatunnet ja kaasata sellesse ka naabreid.

„Kätlemisel president tänas, ütles, et oleksin ka edaspidi sama aktiivne,“ meenutas Mones.

President ja justiitminister tunnustasid Monest klaasist meene, tänukirja ja rinnamärgiga. „Kingiti ka raamat ja lastele pliiastid,“ loetles Mones.

Ristil tegutsevat Soo tänava naabrivalvesektorit on Mones juhendanud veidi üle üle poole aasta. „Toimib suurepäraselt,“ iseloomustas põline Risti elanik Mones aleviku ainsat naabrivalve piirkonda. „See läheb hästi peale. Ise ka üllatusin, et nii hästi on vastu võetud.“

Naabrid on Monesi sõnul aktiivsed, annavad infot. Teavet tuleb mitte ainult Soo, vaid ka naabertänavail toimuva kohta. „Naabrid jälgivad, teevad märkmeid, annavad kahtlustest mulle teada. Näiteks täna on pidevalt teada antud sellest, et meie piirkonnas liigub kahtlane Škoda Octavia. Autost piilutakse hoovidesse, on leitud kanepitopsikuid,“ kirjeldas Mones.

Kui on tõsisemat sorti looga tegemist, annab naabrivalve instruktor sellest politseile teada. „Ja nemad tegustevad edasi,“ ütles Mones. Midagi tõsist polevat seni Ristil veel juhtunud.

Mones võeti hiljuti ametlikult Naiskodukaitse liikmeks, ettevalmistusi selleks oli ta aga varem teinud. „Läbisin enne ohutushoiu kursuse,“ ütles Mones. Liitunud on ta ka vabatahtlike päästjatega.

„Mind on lapsest peale huvitanud turvateema,“ ütles Mones. „Mul endal on kaks väikest last, selle tõttu olen huvitatud sellest, et minu ja minu pere ning naabruskonna elu oleks turvaline. Nuputan, kuidas olla kasulik teistele.“

Esmakordselt väljaantava vägivallaennetuse auhinnaga tunnustati viit inimest, kes on teinud enamat kui neilt oodatakse ja kes on aidanud leida lahendust vägivallale seal, kus seda esmapilgul ei paista.

Kokku laekus tunnustamiseks 36 ettepanekut 29 kandidaadi kohta. Auhinda annab välja justiitsministeerium koostöös Vabariigi Presidendi Kantseleiga.

Veebilehel teomeeter.ee saab igaüks meist läbi mõelda ja ka avalikult teada anda, milliseid jõukohaseid samme on tema valmis astuma, et Eestis oleks vähem kurjust ja rohkem headust.

Fotod: erakogu, Jaanus Putting, justiitsministeerium