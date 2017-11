Imatra uuendab Haapsalu vanalinnas kõrgepingekaableid

Viieristi ümbruses toimuvad detsembri keskpaigani kaevetööd. Foto: Arvo Tarmula

Suur-Mere, Supeluse ja Wiedemanni tänavatel toimuvad detsembri keskpaigani kaevetööd, kuna Imatra Elekter AS vahetab ajale jalgu jäänud kõrgepingekaablid uute vastu.

Haapsalu linnavalitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Sirli Vaksmann sõnul teavitas Imatra juba suvel, et sügisel alustavad Suur-Mere, Supeluse ja Wiedemanni tänavatel kaevamistöödega. Sellest tulenevalt ei tehtud suvel pärast torutööde lõppu selles piirkonnas lõpuni ka tänavate taastamistöid.

Ettevõtte juhatuse liikme Kaupo Kuurbergi sõnul välja vahetatakse kõrgepingekaablid.

„Suvel toimunud vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisega koos ei oleks saanud seda aga teha, sest kaevesügavused on erinevad,“ selgitas ta.

Imata Elektri tellimusel teeb töid Connecto Eesti AS (endine Eltel Networks AS).

Kaevetööde lõpptähtaeg on 11.12.2017.

„Selleks ajaks peaks saama kivisillutise alla ka kõnniteed. Sõiduteede asfaltkatendi taastamine sõltub ilmastikust, kuid loodetavasti jääb ka see sellesse aastasse,“ ütles Vaksmann.