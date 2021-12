Imatra Elekter tõstab aprillist võrgutasu keskmiselt neli protsenti

Elektrihinna järsu kallinemise tõttu muudab Imatra Elekter võrguteenuse tasu keskmiselt 4 protsenti. Uus tariif hakkab klientidele Viimsis ja Lääne-Eestis kehtima 1. aprillist 2022.

Võrgutasu korrigeerimise põhjuseks on elektrihinna järsk tõus. Ka elektrivõrk vajab toimimiseks elektrit ja see kulu on Imatra Elektril võrreldes seni kehtinud hinnaga kasvanud kokku 47 protsenti. Uus tariif ei too kaasa muudatusi võrgupakettides.

Imatra Elektri juhatuse esimehe, Rudolf Penu sõnul on käesolev võrgutasu korrigeerimine vajalik, et kohaneda muutunud turuolukorraga. „Elektrihind on kasvanud märkimisväärselt. Nii suurt hinnatõusu ei osanud mitte keegi ette näha. Tänu Imatra Elektri töö järjepidevale efektiivsemale korraldamisele ja digitaliseerimisele suutsime suuremat hinnatõusu vältida,“ kommenteeris Penu.

„Soovime Imatra Elektri võrgu töökindlust ja teeninduse kvaliteeti veel paremaks muuta. Selleks oleme võtnud eesmärgiks säilitada senist iga-aastast investeerimisvõimekust ka järgnevatel aastatel. 2022. aastal investeerime Imatra võrgu töökindluse tugevdamiseks kokku 1,35 miljonit eurot, millele lisaks prognoosime samas suurusjärgus töid ka uute liitumiste väljaehitamiseks,“ sõnas Penu.

Viimati muutus võrgutasu Imatra Elektri klientidele 2019. aastal, mil see tõusis erinevate sisendhindade kasvust tulenevalt 6,5 protsenti.

Elektrilevi tütarfirma Imatra Elekter pakub võrguteenust enam kui 22 000 kliendile Viimsis ja Lääne-Eestis. Kokku on kahe ettevõtte hallata 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama üle kogu Eesti.