Jahindusnõukogu kuulutas sõja metskitsedele (4)

Tarmo Õuemaa

Foto: Vikipeedia

Jahindusnõukogu tõstis nuhtluseks muutunud metskitsede küttimismahtu Läänemaal 543-lt 1100-le.

„Metskitse küttimismahu suurendamise õige aja oleme juba maha maganud,“ ütles Läänemaa jahindusnõukogu liige, Kullamaa maaomanik ja jahimees Einar Pärnpuu. „Kits on praegu tõusutrendis ja närib puukoort, nii et vähe pole.“

Pärnpuu hinnangul tuleks metskitse lasta isegi rohkem, kui kokku lepiti. „Rõhutan, et need on miinimummahud. Kahjud kasvavad, aga meie kütid ei lasknud isegi eelmist poole väiksemat normi täis,“ ütles ta.

„Kui metskitsede arvukuse kasv jätkub, siis kindlasti muutuvad nad probleemiks. Praegu on kriitiline piir,“ ütles RMK Läänemaa metskonna metsaülem ja jahindusnõukogu liige Tanel Ehrpais. Kitsed ja põdrad kahjustavad RMK istutatud noorendikke, söövad noori puid. „See ei ole probleem, kui loomade arvukus on mõistlik. See on normaalne, et metsloom sööb metsa, oleme sellega arvestanud ja istutanud nii tihedalt, et ka loomadele jätkuks,“ ütles Ehrpais.

Nüüd on aga juba noorendikke, millest metskitsed on 90 protsenti ära hävitanud. Sel aastal esitas RMK ka ühe kahjunõude jahimeestele. „Kullamaal oli konkreetne juhtum, kus 90 protsenti istutatud mändidest oli hukkunud. Jahimehed olid ise nõus uue metsa istutama. Meie kahjunõue koosnes ainult taimede soetamisest ja oli 154 eurot,“ ütles ta.

Ehrpaisi sõnul ei täitnud enamus jahiseltse eelmise aasta jahieesmärki. „See on ka üks põhjus, miks metskitsede arvukus on natuke käest ära läinud,“ lisas Ehrpais. Metskitsi on liiga palju terves Eestis, lisas ta.

Rohkem liiklusõnnetusi

„Metsameeste ütlus on see, et kui autoga sõites tee ääres kitsi näed, on kitse liiga palju. Mitu aastat kitse tee ääres näha ei olnud, aga nüüd on päris tihti,“ ütles Läänemaa metsaühistu juht Mikk Link. See kajastub ka kitsede põhjustatud liiklusõnnetustes. Näiteks oli If Kindlustusel 2016. aastal Läänemaal 32 metsloomadega seotud kaskokindlustuse juhtumit, neist ligikaudu pooled ehk 17 olid just metskitsede põhjustatud. If Kindlustuse andmetest nähtub ka, et 2015 oli metskitseõnnetusi Läänemaal ainult üheksa. Tänavu on neid seni kaheksa.

„Kõige sagedamini satuvad metsloomad autodele ette kevad- ja sügiskuudel. Kui kevadisel ajal avastavad noored uljad loomad oma territooriume piire, siis sügisel on paljudel ulukitel jooksuaeg,“ kommenteeris kindlustusseltsi pressiesindaja Eva-Grete Aljas.

Salva ei pea küll eraldi metskitsejuhtumite üle arvet, kuid üldine metsloomadega seotud kaskokindlustusjuhtumite hulk kinnitab Ifi andmeid – 2015 oli Salval Läänemaal viis metsloomaõnnetust, 2016 aga juba 11. Tänavu on juhtumeid esialgu vaid neli. „Viimastel aastatel on üle-eestilised numbrid jõudsalt kasvanud, kuid 2017 on pigem pidama jäänud või isegi veidi vähenenud. Samas kuud ei ole vennad ja 2017 aasta lõpuni on veel tubli viis kuud minna,“ ütles Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt.

Karistus kvoodi mittetäitmise eest

„Kurb on see, et kitselaskmiskvooti ei täidetud ja kedagi ei karistata,“ ütles Einar Pärnpuu. „Võiks sellistelt jahiseltsidelt jahinduspiirkonnad käest ära võtta, aga seda ei ole Eestis veel kordagi tehtud.“

Sellest aastast Läänemaa jahindusnõukogu juhtiv keskkonnaameti Lääne regiooni juhataja Sulev Vare ütles, et metskitsede laskmisele ei pööranud jahindusnõukogu möödunud aastal tähelepanu, sest seda ei peetud probleemiks. „Metskitsede arvukus on selgelt tõusnud ja pehme talv on sellele kaasa aidanud,“ ütles ta.

Kui jahiseltsid ka nüüd kokku lepitud küttimismahte ei täida, jahindusnõukogu sellele enam läbi sõrmede ei vaata, lubas Vare. Läänemaal ei ole küttimiskohustuste eiramine küll nii suur probleem kui näiteks Hiiumaal, täpsustas ta. Jahindusnõukogul ei ole palju hoobasid jahiseltside sundimiseks, aga teoreetiliselt on võimalik jahipiirkond seltsilt ära võtta. Selleks on aga vaja jahindusnõukogu üksmeelset otsust. Seni ei ole Eestis jahindusnõukogu üheltki seltsilt maad ära võtnud. „Veel ei ole,“ rõhutas Vare.

Metsseakvoot vaid 1300

Läänemaa jahindusnõukogu leppis kokku nii põtrade, metskitsede kui ka metssigade küttimismahu. Põtrade küttimismaht Läänemaal on 600 looma, metssigadel 1300 looma. Sigade Aafrika katku tõttu on oli möödunud aastal metssigade laskmiskohustus Läänemaal erakordselt suur – 2745 looma. Jahimehed aga ületasid end ja lasksid 3064 siga. Surnuna leiti metsast 124 isendit.

Põtrade kvoot on selleks aastaks 660. Pärnpuu sõnul võib ta maaomaniku ja jahimehena kinnitada, et põtru on metsas küll. Vare tunnustas Läänemaa jahindusnõukogu selle eest, et see lähtus jahimahu kokkuleppimisel ulukiseire osakonna teadlaste analüüsist, mitte oma soovidest.