Rock in Haapsalu: Suzi Quatro ja Bonnie Tyler rokkisid publikul sokid jalast

Lemmi Kann

Bonnie Tyler. Foto: Arvo Tarmula

Eilne võimsalt ja rahvarohkelt alanud Rock in Haapsalu jätkab täna Masters in Rock päevaga – rockileedid annavad teatepulga üle oma meeskolleegidele.

Reedese Ladys Night Live laulis lahti Lea Dali Lion oma bändiga. Lauljatar naljatas, et selle õhtu staarid on kolm õde ja temal kui kõige nooremal tuleb õhtu lahti laulda. Seda ta ka tegi, võttes kohe esimeste lugudega rockituurid üles.

Kuulda sai nii lauljatari karjääri algusaastate superhitte, mil ta laulis end Eesti rahva südametesse ja raadioedetabelitesse Blacky nime all, kui ka uuemat loomingut. Sealhulgas näiteks eelmisel aastal sündinud Valge Daami etenduse nimilaulu "Südamega läbi müüri."

"Etenduses laulab seda Loore Martma. Mulle endale meeldib see laul nii väga, et mul oli suisa kade, et Loore saab seda laulda," rääkis lauljatar, miks ta Valge Daami laulu oma repertuaari võttis.

Kui Suzi Quatro lavale tuli, oli piiskopilinnuse õu juba publikust tulvil.

Neid, kes mäletavad Quatrot veel sellest ajast, kui ta esimesena naisbasskitarristidest end rockmuusikataevasse kirjutas, tabas mõnus äratundmisrõõm, kui miniatuurset kasvu (Suzi Quatro on 1.52 cm pikk) rockileedi oma firmamärgiks saanud nahkkostüümis lavale tuli. Mõned asjad ei muutu kunagi ja aastad ei loe midagi – 67-aastane Quatro rokkis oma sinise basskitarri ja saatanlikult vallatu naeratuse saatel publikul halastamatult sokid jalast.

Kui Quatro oli publikuga ühele poole saanud, oli rahva pidutuju juba pöördumatult kõrgustesse köetud ja vahelduseks staaride kiitmisele kostus ka publikut kiitvaid repliike – olevat kuidagi eriti mõnus ja nö käsitsi valitud publik, mille ridu ei riku suvalised igasuvised vabaõhukontsertidel surfajad, kes tulevad kohale vaid enda, mitte esinejate pärast. Ja nii oligi.

Bonnie Tyler ja tema legendaarne kähisev hääl…

Sellest lausest tegelikult piisaks täiesti, et tema eilne esinemine kokku võtta. Tõesti-tõesti, midagi ei ole muutunud – ta kähiseb endiselt, nii võimsalt ja mõnusalt, et pani rahva vaimustusest huilgama. Kõik need hitid, mille videoid 80ndatel salaja Soome TV-st, siis videokassettidelt ja veidi hiljem taevakanalite vahendusel vaimustusest värisedes vaadati-kuulati, kõik need kõlasid eile õhtul Haapsalu piiskopilinnuses – "Total Eclipse Of The Heart", "Holding Out For A Hero" ja kõik need teised hitid lives, mitte ülesatureeritud ekraani vahendusel…

Lõplikult väljus asi kontrolli alt siis, kui lauljatar otsustas natuke vallatleda ja võttis ette Janis Joplini "Turtle Blues'i" – selle esituse eest oleks Joplin Tylerile kindlasti püstist pöialt näidanud. Nagu ka Tyleri bändi soolokitarristile, kes väänas kaela tagant maha sellise soolo, et tekkis kahtlus, ega ta kogemata liiga vara Haapsallu ei tulnud – Augustibluus on alles nädala pärast.

Lisaks "Simply The Best", mis sai kuulsaks küll Tina Turneri esituses, kuid mille esmaesitaja oli tegelikult Bonnie Tyler.

80ndate popmuusika peal üleskasvanud generatsioon ei osanud tol ajal isegi unistada, et midagi taolist juhtuda võiks – iidol raudse eesriide tagant meie lossiõuel!

Boonushuilged ja vaimustusviled teenis lauljatar välja aga oma täiesti vastupandamatu, kähesensuaalse naeru eest, mida ta oma repliikide vahele poetas.

Kontserti lõpuks keerati niigi vaimustusest vabisevale publikule veel paar vinti peale, kui taevasse kupatati sedasorti ilutulestik, mida mõnel pool ei nähta isegi uusaastaööl. Korraldajad polnud tulevärgi pealt sentigi kokku hoidnud ja võimsat, värvilist vaatemängu jagus kohe kauemaks. Selle õhtu viimane aplaus kuulus ilutulestikule.

Täna õhtul on piiskopilinnuse laval juba uued staarid – Ivo Linna ja Tõnis Mägi, Paul Young ja Gary Brooker.

Paul Young saabus Haapsallu just siis, kui publik, silmad vaimustusest säramas, öise Haapsalu taevas toimuvat tulevärki imetles. Kui keegi oleks veidi hiljem kultuurimaja tagant läbi jalutanud, oleks ta kuulnud Paul Youngi harjutamas ühte oma surematutest hittidest "Love Of The Common People" ja näinud Ivo Linnat seal samas värsket õhtu hingamas.

Rock in Haapsalu jätkub!