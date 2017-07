Lihulas on täna kohvikutepäev

Kaie Ilves

Büttneri kohvikus käis mullu 500 inimest. Erakogu

Mullu külastas Lihula kohvikutepäeva umbes kolm tuhat inimest, tänavu valmistutakse veelgi suuremaks külalistetulvaks.

Kohvikutepäeva peab Lihula teist aastat juuli viimasel laupäeval.

„Tänavu tuleb ta suurem,” ütles kohikutepäeva koordineerija Kristina Kukk.

Kella kümnest hommikul hilisõhtuni on avatud 20 ühepäevakohvikut – 13 linnas ja seitse külades. Mullu oli avatud 13 kohvikut, sh neli külades – Keemul, Tuudil, Kirikukülas ja Kirblas. Peaaegu kõik mullused osalevad ka tänavu.

„Küladesse on kohvikuid juurde tulnud. Me ei saa latti alla lasta,” ütles Kukk.

Mullu pälvis Lihula valla kohvikutepäev Läänemaa atraktiivseima kodanikuühenduste teo tiitli. Mullu käis igas kohvikus 100–200 inimest.

Büttneri hoovikohvikusse Tallinna maanteel saabub rändkino Järvamaalt. Nimelt on kohviku perenaise Marje Hinsbergi vend Vello Kolnes teadaolevalt Eesti kauaaegseim kinomehaanik.

„Plaanis on kaks seanssi, üks lastele, teine täiskasvanuile, seanss kestab pool tundi, et inimesed saaksid teistesse kohvikutesse edasi liikuda,” ütles Hinsberg.

Mullu külastas Büttneri kohvikut 500 inimest. Pirukad sai otsa väga ruttu, seda, mitu liitrit kohvi ära joodi, Hinsberg ei mäleta.

„Kui enam mitte midagi süüa ei olnud, siis päästis meid jäätis. Jäätisekäru oli õue peal,” ütles Hinsberg.

Nagu mullu, on ka tänavu kohvik 1930. aastate stiilis, laudadel on valged linad ja kõlab selleaegne muusika. Kui mullu oli väljas käsitöönäitus vanaemade tehtud käsitööesemeist nagu initsiaalidega käterätid, pitspesu, aluskuued, päevatekid jms, siis tänavu eksponeerib Hinsberg näitusel „Mees” meeste riideid ja aksessuaare läbi aegade. Büttneri kohvik sai nime oma kunagise omaniku Büttneri järgi.

„Omal ajal kutsuti seda Büttneri majaks,” ütles Hinsberg.

Lihula noortemajas on avatud fotostuudio. Lihulas elav fotograaf Olev Mihkelmaa aga pakub kodukohvikus omavalmistatud jäätist ja on välja pannud ka fotonäituse.

Kukk ütles, et kohvikutepäeva mõte hakkas tasapisi kuju võtma, kui Lihula muuseumi juht Maarja Jõevee käis kaks aastat tagasi Keilas samalaadsel päeval ja jagas muljed. Kui mullu kartis Kukk, kas ta leiab piisavalt osalejaid, siis tänavu leidsid osalejad juba tema ja neid oli palju, nii et lõpuks tuli mõnele isegi ära öelda. Kohvikust kohvikusse liikuda on võimalik elektrijalgrattal, mida saab laenata Lihula kultuurimaja eest.