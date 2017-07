Erametsakeskuse peakontor kolib Tallinnast Raplasse

Keskkonnaminister Siim Kiisler (pildil) allkirjastas käskkirja, mille kohaselt kolitakse SA Erametsakeskuse Tallinnas asuv peakontor hiljemalt tuleva aasta lõpuks Raplasse.

Valitsus seadis 20. jaanuaril väljasõiduseminaril eesmärgiks, et 2017-2019 viiakse pealinnast välja 1000 avaliku sektori töökohta. Töökohtade pealinnast väljaviimise eesmärk on regionaalsete erisuste vähendamine pealinna ja maakonnakeskuste vahel, riigipalgaliste konkurentsivõimelise töötasuga töökohtade kättesaadavuse parandamine väljaspool pealinna ning asutuste tegevuse optimeerimine.

Kokkulepitu kohaselt tuleb keskkonnaministeeriumi haldusalas pealinnast välja viia kokku vähemalt 90 töökohta, neist 25 on SA Erametsakeskuse Tallinnas asuva peakontori töökohad. „Riigi tasakaalustatud arengu seisukohast on oluline, et töökohad ei koonduks vaid Tallinna. Sestap on plaanis järgmise aasta lõpuks Raplasse kolida Tallinnas asuv Erametsakeskuse peakontor,“ ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Ülejäänud keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste osas toimub töökohtade väljaviimine järk-järgult. Tallinnast välja viiakse töökohad, mida on võimalik kaugtööna teha või mille spetsiifika ei eelda asumist pealinnas. Juba täna asub ligikaudu pool keskkonnaministeeriumi valitsemisala töökohtadest Tallinnast väljas.

SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesandeks on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning erametsanduse edendamine.