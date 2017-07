Kirimäe rahvamõisa teatrisuvi jätkub juba täna õhtul Rünno Saaremäe „Õhtusöögiga“

Urmas Lauri

Kaks Andrest – Andres Lepik ja Andres Tabun astuvad täna õhtul Kirimäe mõisas üles Rünno Saaremäe näidendis „Õhtusöök“. Kes täna Kirimäele ei jõua, saab pileti hankida veel ka homseks või ülehomseks.

„Õhtusöögi“ on kirjutanud Rünno Saaremäe. „Üllar Saaremäe [Rakvereteatri peanäitejuht] vend,“ selgitas Andres Tabun. „Kahjuks kadunuke juba,“ lisas Andres Lepik.

Millest näidend räägib? „Aeg…“ lausus Tabun. „Aeg lendab,“ lisas Lepik.

„Põhimõtteliselt ta räägibki sellest, et aeg lendab. Aga räägib mõnest teisest asjast veel, et on vaja…“ otsis Lepik ja jätkas surmtõsiselt: „Noh, küünlaid on vaja.“

„Aeg raske, küünal kallis,“ täiendas Tabun kolleegi mõtet.

„Küünlaid on vaja teha ja selleks on alati vaja üht külalist, kellest küünlaid tehakse,“ võttis Lepik asja tõsise näoga kokku. „Nii ongi!“

Andres Tabun jutustas loo veelkord oma sõnadega ringi: „Rünnol oli nii, et külaline tuleb tegelikult maali ostma. Siis me pakume talle veini ja… ja siis paneme lapi nina peale. Rünnol hakkasid siis teises toas kirvetümpsud, sest me oleme ju tegelikult inimsööjad.“

Tabuni sõnul teevad nad koos Lepikuga tüki vähe leebemalt.

„Tegelikult ongi küünlaid vaja,“ nentis Lepik. „Kaks vanapoissi elavad koos. Vennad.“

„See [„Õhtusöök“] on absurdne lugu, meil on seda raske taastada, sest kui me seda esimest korda tegime, siis me küll salvestasime, aga see on kaduma läinud,“ kirjeldas Tabun uuestilavastamise vaeva.

Andres Lepiku sõnul teavad sellest Rünno Saaremäe tükist väga vähesed inimesed – need, kes on seda varem näinud. „Originaalteksti on näinud vaid Üllar Saaremäe ja meie, Andresed,“ nentis Lepik. „Mina sain selle Üllari käest, pakkunin Andresele [Tabunile] viis aastat tagasi.“

Esimese hooga mängitud tükki Õisu mõisas, Kammerteatris Tallinnas ja Kundase keskuses Viljandis. Vahepeal tekkis nelja aasta pikkune paus, nüüd tuuakse etendus taas Kirimäel lavale.

Andresed on mõisafännid. „Sel aastal mõtlesime siia tulla,“ ütles Lepik.

Kuidas nad Kirimäest üleüldse teada said, selle kohta on neil otsekohene ja karm vastus olemas. Süüdi on Indrek Pangsepp. „Temast me ju küünlaid teemegi,“ naeris Lepik. „Tema kutsus meid siia!“

Pangsepa sõnul olevat tal Andres Lepikuga pikaajaline plaan teatriasja ajada. Seda, millise etendusega Kirimäele tullakse, tal aimu polnud.

Kirimäe mõisa praeguse seisukorra kohta oli Lepik otsekohene: „Eks ta peldik ole ikka. Hetkel. Veel. Aga Indrek tegi lava, see on suurepärane! Oleme siin, et aidata seda [Kirimäe rahvamõisa] käima lükata. See kõik, mida nad siin teevad, on vahva!“

Kirimäe rahvamõisa teatrisuvi

Rünno Saaremäe „Õhtusöök“

Andres Lepik ja Andres Tabun

20., 21. ja 22. juulil kell 19

Pileti eest küsitakse 10/14 eurot

Fotod etenduse proovist: Urmas Lauri