Ernst Enno mälestussamba juures saab nüüd jalgu puhata Elin Toona pingil

Ene Pajula



Elin Toona pink. Foto: Ene Pajula

Ernst Enno lapselaps, kirjanik Elin Toona sai kolmapäeval, 12. juulil 80-aastaseks. Haapsalu kirjandushuvilised, Lääne maakonna keskraamatukogu ja Haapsalu linnavalitsuse töötajad kogunesid sel puhul Ernst Enno mälestussamba juurde, et seal kirjanikku Skype´i teel õnnitleda ning ühtlasi kuulutada nö avatuks Elin Toona nimeline pink.

Eestis oli kell neli pärast lõunat ja Floridas, kus Elin Toona elab, kell üheksa hommikul, kui kirjanikuga sai peetud päris pikad jutud ning raamatukogu direktriss Ilme Sepp luges õnnitlejatele ette tema tänusõnad.

Elin Toonal oli kahju, et ei saanud ise kohal olla ja kooki pakkuda, aga sellegipoolest oli tal põgusa kohtumise üle hea meel, pealegi on tal kavas tulla koos pojaga Haapsallu veel sel suvel.

Ernst Enno mälestussammas on Elin Toonale oluline koht, sest nagu ta oma lapsepõlvest mäletab, käisid nad siit läbi iga kord, kui vanaema Ella Ennol oli linna asja. Ja alati istusid nad natuke aega samba jalamil, kus vanaema puhkas oma vanu jalgu ja Elin oma väikseid jalgu.

Elin Toonal oli hea meel, et nüüd on samba juures pink, mis on jalgade puhkamiseks veel mugavam paik kui samba jalam.