Haapsalu linnavalitsuse teated

Haapsalu linnavalitsus teatab, et 05.07.2017. a korraldusega nr 409 kehtestati Õhtu kallas 17a krundi detailplaneering Haapsalu linnas.

Planeeringuga kavandati muinsuskaitseala kaitsevööndis. Õhtu kalda miljööväärtuslikul alal asuvale 649 m² suurusele hoonestamata krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused kuni kahekorruselise korterelamu püstitamiseks. Planeeringuga määratud ehitusõiguse kohaselt on elamumaa sihtotstarbega krundi hoonete lubatud suurim ehitisealune pind 180 m², hoonete lubatud kõrgus kuni 9 m maapinnast, hoonete arv 2 (elamu ja abihoone). Elamu katusekalle on 30-450, katteks plekk või katusekivi, seinte välisviimistluseks puitlaudis.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu linnavalitsus teatab, et 05.07.2017. a korraldusega nr 413 kehtestati Mihkli tn 7a krundi detailplaneering Haapsalu linnas.

Planeeringuga määrati 406 m² suurusele elamukrundile ehitusõigus ja hoonestustingimused krundil paikneva ühekorruselise elamu laiendamiseks. Planeeringuga on suurendatud hoonete suurimat lubatud ehitisealust pindala, lubatud suurimat kõrgust ja korruselisust. Määratud on tingimused muinsuskaitseala kaitsevööndis, Endla–Kreutzwaldi tänava miljööalal asuval krundil oleva puitelamule katusekorrusega juurdeehitise ehitamiseks.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu linnavalitsus