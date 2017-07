Lapsed õppisid Asukülas tundma kristlikke eluprintsiipe (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Asukülas Krabi talus 4.-6. juulil toimunud kristlik lastelaager West Camp tõi kokku 80 last üle Eesti.

West Camp pakub lastele võimalust olla mõned päevad linnakärast eemal, veetes üheskoos aega ja õppides tundma Jumalat ning kristlikke eluprintsiipe. Seekord oli laagri pealkirjaks „Olen matkal ma“, õpiti Piibli jutustust iisraeli rahva teekonnast tõotatud maale.

Sel aastal oli West Campi peakorraldaja Lisete Ulla, kes on korraldustiimis kaasa aidanud ka varem – eelmisel aastal vastutas ta programmi eest. Mitmed tiimiliikmed on olnud laagreid korraldamas juba kümmekond aastat. Igal aastal lisandub uusi liikmeid ja nii on järjepidevus tagatud.

Laagri programm, mille pikkus oli tänavu kolm päeva, sisaldas piiblitunde, kus käsitleti laagri teemat, ülistust, sport- ja seltskonnamänge, meisterdamist, lõkkeõhtut ja muid toredaid tegevusi. Laagrikirikus selgitas lastele evangeeliumit Martin Judanov ning bändijuht oli Kätriin-Eliis Suurküla. Laager kulmineerus maastikumänguga, kus meeskonnad läbisid temaatilisi tegevuspunkte ning said omandatud piibliteadmised proovile panna.

„Laagrit korraldada ei ole kunagi lihtne. Sellel on mitmeid tahke, millega peab arvestama ning vajab suurt eelplaneerimist. Toetav ja kokkuhoidev tiim on ülioluline ning West Campil on see olemas,“ ütles Ulla. Ta lisas, et lastele meeldis laager väga ning korduvalt on avaldatud soovi vanusepiiri tõstmiseks, et ka vanemad lapsed võiksid laagrist osa võtta. Praegu on West Campi oodatud lapsed vanuses 7-13 aastat.

Järgmisel aastal on plaanis teha kaks laagrit – üks noorematele ning teine vanematele lastele. Lisete Ulla, kes lõpetas sel aastal Läänemaa ühisgümnaasiumi, juhib West Campi laagrit ka järgmisel aastal.

West Campi toetab kristlik heategevusorganisatsioon Tabiita Misjon MTÜ, mis tegeleb oma kauplustes taaskasutusse antud esemete müügiga. Tänu sellele suudetakse hoida laagri maksumus suhteliselt madal.

„Meie põhimõte on see, et kõik huvilised saaksid laagris osaleda ja raha pärast ei jätaks keegi tulemata,“ ütles Tabiita Misjoni tegevjuht Mihkel Nõlvak. Lisaks laagrite korraldamisele varustab Tabiita vaestes oludes perekondi toidu ja rõivastega.

Laager toimub juba 1990. aastast alates, olles tollal üks suurimaid lastelaagreid Eestis.

„Tol ajal oli lasteüritusi suhteliselt vähe ning meie laager osutus väga populaarseks,“ meenutab West Campi asutaja Liivia Kaustel.

West Camp, endise nimega Läänemaa laager, toimus algselt Paliveres Kuliste aasal. Kuna varasem lastelaagrite korraldamise kogemus puudus, aitasid esimestes laagrites kaasa koostööpartnerid Soomest ning koos pandi alus iga-aastasele traditsioonile.

Krabi talus toimuvad laagrid alates 2008. aastast.

Liivia Kaustel otsustas mõned aastad tagasi West Campi juhtimise järk-järgult üle anda noorematele. Laagrit külastab ta siiski igal aastal.

Fotod: Richard Markus Tamm