Lääne-Nigulas, Nõval ja Ridalas on elanikkond poole aastaga kasvanud

Selle aasta juunis registreeriti Läänemaal 18 lapse sünd, kokku on sel aastal maakonnas registreeritud 104 vastsündinut. Ehkki see arv on suurem kui mullu, on maakonna elanikkond kahanenud. Kolme omavalitsuse, Lääne-Nigula, Nõva ja Ridala elanike arv on aga tasapisi tõusuteel.

Sünde registreeriti Lääne maavalitsuses 7, Hanila vallas 1, Kullamaa vallas 1, Lihula vallas 1, Lääne-Nigula vallas 2, Martna vallas 1, Nõva vallas 1 ja Ridala vallas 4. Vastsündinutest 8 olid poisid ja 10 tüdrukud.

Surmakandeid koostati kokku 22, mehi suri 17 ja naisi 5.

Registreeriti 7 abielu ja lahutati 1 abielu. Maavalitsuse otsusega anti uus perekonnanimi kahele inimesele.

2017. aasta kuue kuuga on Läänemaal registreeritud 104 lapse sünd, mida on 16 võrra rohkem kui mullu samal ajal. Surmasid on tänavu kuue kuuga registreeritud 161 ja seda on 2016. aastaga võrreldes võrra vähem.

Abielusid on kuue kuuga registreeritud 24, neist 2 vaimuliku poolt. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on abielusid sõlmitud 3 võrra rohkem. Lahutatud on 12 abielu – siin on seis võrreldes eelmise aastaga sama.

Rahvastikuregistri andmeil elas Lääne maakonnas 2017. aasta 1. juuli seisuga 24 875 inimest, neist maakonnakeskuses Haapsalu linnas 10 205 inimest. Käesoleva aasta 1.jaanuari seisuga elas Läänemaal 24 948 inimest. Elanike arv maakonnas on tänavu kuue kuuga vähenenud 73 inimese võrra.