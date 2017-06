Haapsalu tüdruk Johanna Liiv esindas Läänemaad Delfi TV poolt tehtud videos

DelfiTV tõi kokku erinevad noored üle Eesti, et proovida, kuidas oleks laulda ühte laulu eraldi. Maagiline on aga just see hetk, kui hääled mahedalt kokku sulavad.

"Ta lendab mesipuu poole" on Juhan Liivi luuletus, mida on viisistanud Miina Härma ja Peep Sarapik. Just see laul valiti sel aastal eesti rahva poolt meie kosmoselauluks, mis EST-Cube 2 pardal maa orbiidile saadetakse. Selleks, et juba sel nädalal end laulupeo meeleollu viia ning nädalavahetusel saaks kaasa laulda, tõime kokku üheksa andekat lauljat, kes laulu ette kannaksid.

Videod pani kokku DelfiTV meeskond kooseisus Mark Šandali, Kadri Nikopensious ja helirežii tegi Kaarel Tamra.

Johanna Liiv tuleb laulupeole koos neidudekoori Canzonega, ning on 17 aastat vana. Tema sõnul oskas ta enne laulda kui rääkida ning ta tunneb, kuidas see on tema elus lahendanud enamuse suurtest probleemidest.

Mesipuu laul on Johanna jaoks aga eriti hingelähedane. "Sellel on ka ilus meloodia, meeldivad mulle ka laulu sõnad, need räägivad eesti rahva lugu," kirjeldab juba neljandat korda laulupeole minev Johanna. Johanna sõnul on ta vaim valmis ja pidu võib alata!