Haapsalu linn müüs korteri

Kaie Ilves

Korter asub ajaloolises, 1900. aastal valminud majas. Erakogu

Haapsalu linn müüs osta.ee oksjonil Linda ja Rüütli tänava nurgal asuva korteri alghinnaga 25 000 eurot.

„Huvilisi, kes vaatasid, oli palju, aga ju siis pidasid kalliks,” ütles Haapsalu linnavalitsuse avalike suhete juht Tõnu Parbus.

Kahetoaline korter (34,4 m²) asub mere lähistel, 1900. aastal valminud majas, on kuivkäimlaga ja vajab remonti. Korteri ostis tallinlasest eraisik.

Viimased paar aastat on linn müünudki kortereid osta.ee keskkonnas.

„See on avalik ja läbipaistev. Keegi ei saa öelda, et kedagi on eelistatud,” ütles Parbus.