Matsalu lahel lasti öösel õhku kolm punast raketti

Toimetanud Kaie Ilves

Urmas Lauri foto

Muhu merepääste selts teatas täna sotsiaalmeedias, et seltsi Puise üksus ja PPA Haapsalu SAR toimkond veetsid öö merel hädalisi otsides.

"Hea on see, et keegi tõsises hädas ei olnud, kuid kurvaks teeb ressursside raiskamine inimeste rumaluse tõttu," ütles otsingutel osalenud Joel Tammet.

Öösel vastu 10. juunit kell 00.18 sai Puise SAR kõne merevalvekeskuselt teatega, et Matsalu lahel on nähtud väikeste ajaliste vahemikega kolme punast raketti. Nägija ja teataja oli Saastnast, nähtud raketid olid umbes Saastna-Haeska joonel, teatab Delfi.

Saardu-Metsküla joonest alustati kogu lahte katvat paralleelotsingut binokliga, prožektoriga ning statsionaarse käsitermokaameraga. Otsinguala ulatus Keemu sadamani. Laht otsiti põhjalikult läbi. Mingit tegevust, inimesi ega aluseid ei leitud. Kell 3.06 andis merevalvekeskus otsingul osalejatele käsu otsingud lõpetada.

"Üsna tõenäoliselt oli operatsioon põhjustatud kellegi mõtlematust teost lasta nalja pärast punaseid rakette. Punane rakett on ALATI ja AINULT hädamärk ja rahvusvaheliste lepete järgi algatub punast raketti nähes ALATI otsinguoperatsioon," kirjutab Tammet FBs.