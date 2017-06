Riigifirma valmistub ostma Riisipere–Turba raudteetammi (4)

Andrus Karnau

Priit Rohumaa. ILMAR SAABAS / EKSPRESS MEEDIA / SCANPIX

Eesti Raudtee ostab erafirmalt pisut enam kui kuuekilomeetrise Riisipere–Turba raudteetammilõigu, enamaks pole firmal valitsuse volitusi.

Reedel kohtusid vastloodud Lääne Raudtee ja Eesti Raudtee juhtkond, et alustada kõnelusi Riisipere–Turba lõigu taastamise üle. Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa ütles, et kohtumine oli asjalik, kuulati ülevaadet töödest, mida Lääne Raudtee on teinud. „Keskendusime Riisipere–Turba lõigule, saime palju infot,” ütles Rohumaa. „Meie huvi on Lääne Raudtee tehtud eeltööde vastu – eelprojekt, geodeesia.”

Rohumaa ütles, et Eesti Raudtee omanik on otsustanud, et Lääne Raudteelt tuleb osta tamm. Rohumaa märkis, et Eesti Raudtee ostab tammi kuni Turbani, mitte kuni Haapsaluni. Hind oleneb läbirääkimistest, märkis Rohumaa. Hinnamääramiseks palgatakse sõltumatu ekspert.

Turba lõigu taastamise hind oleneb teetammi seisukorrast, aga ka sellest, millise kiirusega on kavas rongid lõigul käima panna.

„Unistuste ajakava järgi peaks rongiliiklus taastuma Riisipere–Turba lõigul tuleval aastal. Teoreetiliselt on see võimalik,” märkis Rohumaa.

Rohumaa lisas, et ettevõtjad arutlesid ka selle üle, kas kunagi taastatakse Haapsalu raudtee, sest sellest olenevad Turba lõigu taastamisel tehtavad tööd. „Praegu lähtume sellest, et taastatakse vaid Turba lõik, kuid topeltkulude tegemise vältimiseks oleks vaja teada, kas Haapsalu raudtee taastatakse või mitte,” ütles Rohumaa.

Valitsus otsustas eraldada 8 miljonit eurot, et tuleval aastal taastada umbes kuuekilomeetrine Riisipere–Turba raudteelõik. Selle lõigu raudteetamm on praegu Lääne Raudtee omanduses, kuid selle alune maa peaks kuuluma riigile. Lääne Raudtee omanikud on Koit Uus ja Veiko Tišler.

Kohtumisel osalesid ka Lääne maavanem Neeme Suur (SDE) ja riigikogu liige Jaanus Karilaid (Keskerakond).