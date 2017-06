Itaalia veinipeo klassika: ummikud ja valesti pargitud autod (11)

Lemmi Kann

Foto: Martin Dremljuga

Haapsalu võõrustas eelmisel nädalavahetusel esimest selle suve suurüritust, millega käivad kaasas suured rahvamassid, palju autosid ja prügi.

Haapsalu Linnahoolduse roll oli taas parkimise korraldamine. Linnahoolduse juhatuse liige Alo Lõps ütles, et selleks kasutati eelmiste aastate kogemusi. Nagu ka eelmisel aastal, tehti kaks suurt parkimisala Holmile. Seekord loobuti aga parklast Tene Kaubanduse juures Lihula maanteel, sest mullu valitses seal tühjus. „Elu on õpetanud, et kaugemale pole mõtet parklat teha, sest keegi sinna lihtsalt ei lähe,“ selgitas Lõps.

Holmi parklas oli parkimist korraldamas Linnahoolduse töötaja, samuti oli parklas olemas WC ja prügikastid. „Eelmisest aastast õppisime, et kui inimesed autoga kohale jõuavad, tahavad nad kohe vetsu ja sõidu ajal tekkinud prahi ära visata,“ ütles Lõps.

Holmi parklad olid usinas kasutuses, küll aga oleks sinna mahtunud rohkem autosid, mis paraku jäeti linnatänavaid ummistama.

Põhjusi selleks oli Lõpsi sõnul kaks – üks neist vana hea inimlik laiskus ja kindel soov autoga nö ukse ette sõita, ning teine kellegi äraspidine huumorimeel või pahatahtlikkus. Kuigi viidad parklale olid paigaldatud alates Jaama tänava fooridega ristmikust, ei jõudnud osad autod parklatesse kohale, sest keegi oli otsustanud oma kallist aega sisustada nende märkide teisaldamisega. Kuigi Linnahooldus käis mitmel korral märke tagasi panemas, ei jätnud kratt kiusu ja tõstis märgid jälle minema.

„Eks see on varasemast ka teada, et inimesed pargivad oma auto ära ja ei hinda olukorda, kas keegi pärast mööda ka mahub," nentis Lõps.

Nagu mullugi, tähistati mitmed tänavad ajutiste sissesõidukeelu märkidega. „Nendel märkidel oli mõju vast pooltele pidulistele."

Parkimist keelavate märkidega oli sama lugu – need ei seganud eriti kedagi. "Kui inimene peab parkida saama, siis ta pargib, ja kui mõni keelav märk ette jäi, siis see tõsteti eest ära,“ rääkis Lõps.

Märkide korduvast tagasi tõstmisest kasu polnud. Kõige probleemsemad tänavad oli Kalda, Lahe ja Metsa.

Tõeline tipptund liikluses saabus laupäeva õhtul pärast Al Bano kontserti lõppu, kui publik hakkas autodega linnast välja liikuma. „Poolteist tundi oli korralik ummik, keskööks oli linn autodest tühi,“ ütles Lõps.

Vaatamata sellistele suurüritusega kaasas käivatele närve söövatele ja linnas segadust tekitavatele seikadele jätsid möödunud veinipäevad Lõpsi hinnangul kokkuvõttes hea mulje.

„Väga viisakad külalised olid. Rahvast oli sel aastal rohkem ja prügi kogused suuremad, aga läbustamist oli vähem – inimesed olid kultuursemad kui eelmistel aastatel. See oli väga positiivne,“ kiitis Lõps ja lisas, et loodetavasti lähevad asjad ajaga aina paremaks. Nagu veingi.