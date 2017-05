Mart Helme hinnangul kahjustavad Kaljulaidi sõnad Eesti julgeolekut (5)

BNS

Mart Helme. Foto: Arvo Tarmula

President Kersti Kaljulaidi kommentaar rahvusringhäälingule (ERR) pärast Manchesteri terrorirünnakut kahjustab Eesti julgeolekut ning näitab, et Eesti rahval on põhjust riigipea lihtsameelse mõttemaailma pärast tõsist muret tunda, leiab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme.

"Esiteks pole õige Kaljulaidi väide, et Eesti on rangelt ilmalik riik. Riigikirikut meil ei ole, kuid nõukogude propaganda kiuste on Eesti jätkuvalt kristliku tsivilisatsiooni osa. Eestis elab vähemalt 200 000 end kristlaseks pidavat inimest," osutab Helme.

"Kui Kaljulaid väidab, et oma väidetava ilmalikkuse tõttu ei peaks me terrorismi pärast ülearu muretsema, siis on see inimeste eksitamine. Ilmalikkus mitte ei hoia ära, vaid, vastupidi, suurendab võimalust, et ka meie riik saab islamiterrorismi sihtmärgiks. Islamisti eesmärk on uskmatu oma usku pöörata või maha lüüa. Usuleigus meid islamist ei päästa. Rootsi on salliv ja ilmalik, aga ikka sõidavad veoautod rahva sekka," ütles Helme.

"Ka ei maksa arvata, et usuleigus hoiab ära islamistlike kogukondade tekke, kui meie riigi elatustase tõuseb ja Euroopa Liit surub meile peale avatud uste poliitikat. Hakkame nägema, kuidas tulevad mošeed, loomade halal-tapmised, näokatted, kohustus palvetada viis korda päevas, kohustus arvestada moslemite pühadega ja viimaks vältimatult ka islamiterrorism," lisas EKRE esimees.

Helme sõnul on kõige ohtlikum Kaljulaidi seisukoht, mille kohaselt olevat viljatu igasugune arutelu teemal, kas kedagi mingisuguste kriteeriumite alusel lubada Euroopas liikuda või mitte. "Sellega ütleb Kaljulaid sisuliselt seda, et Eestil ei ole ega peagi olema otsustusõigust küsimuses, keda me oma maale elama laseme. See ei ole iseseisva riigi, vaid Brüsseli asehalduri seisukoht," leiab EKRE esimees.

Helme sõnul on islamiterrorismi ärahoidmiseks Eestis ainult üks tee, kui Euroopa eliit ei soovi kontrollida Euroopa piire. "Selleks on piirikontrolli taastamine Eesti maismaapiiril, lennujaamas kui ka sadamates," ütles Helme.

President Kaljulaid ütles teisipäeval Manchesteri terrorirünnaku valguses, et Eesti kui rangelt ilmalik riik ei pea ülearu palju terrorismi pärast kodumaal muretsema.

"Meie Eesti on ilmalik riik ja siin on ruumi kõikidele. Nagu me teame, siis meil ei ole selliseid probleeme senini esinenud, et meil erinevate religioonidega isikud ei saaks üksteisega normaalselt suhelda. Pigem on meil vastupidiseid näiteid meie erinevate usukogukondade suhtes," ütles Kaljulaid ERR-i raadiouudistele. "Arvan, et just see, et Eesti on rangelt ilmalik riik, tagab meile sellise olukorra, kus me ei pea kodumaal nende asjade pärast liiga palju muretsema. Välja arvatud loomulikult see asjaolu, et ka meie oleme osa Schengeni ruumist," lisas riigipea.

"Juhul, kui meile ei tuleks siia elama inimesi muudest riikidest, siis ometi ei kujuta ju keegi ette, et me piiraksime nullini näiteks turismi. Igasugune arutelu selle üle, kas üldse kedagi mingisuguste kriteeriumite alusel lubada Euroopa liikuda või mitte, on tegelikult ju viljatu," ütles Kaljulaid.

Eesti riigi ilmalikkust kui parimat kaitset võõraste religioonide eest rõhutas Kersti Kaljulaid aastalõpuintervjuus ERR-ile.