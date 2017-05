Galerii: muuseumiöö Lõuna-Läänemaal

Kaire Reiljan

Rahvaarvu arvestades ei jäänud muuseumiöö Lõuna-Läänemaal Haapsalule sugugi alla – laupäeva õhtul avas Hanila ja Lihula kandis uksed suisa neli muuseumi. Külastajate rohkuse poolest jäid ehk Lõuna-Läänemaa muuseumid Haapsalule alla, kuid mõnusalt hubased olid nad kõik.

Virtsus oli muuseumiöö veetmiseks suisa kaks võimalust – avatud oli nii Valeri Kirsi vanasõidukite muuseum kui ka Virtsu harrastusmuuseum.

Kirsi vanasõidukite muuseum, mis avatud vaid suvisel ajal, on küll päris Risti-Virtsu maantee veeres, kuid enamasti sõidetakse sellest praamile kiirustades mööda. Ehk andis muuseumiöö põhjuse ka sisse keerata. Peremeest ennast küll kohal polnud, kuid uksed olid uudistajatele avatud.

Kirss on Virtsu mõisa kunagisse moonakamajja koondanud osa oma kollektsioonist. Külastajale pole välja pandud mitte ainult autod, mille hulgas nii limusiine kui ka haruldasi militaarsõidukeid, vaid ka tõllad-vankrid, millega nii mõisarahvas kui ka talupojad oma igapäevaseid sõite tegid. Ekspositsiooni hulka kuuluvad ka jalgrattad – vanimad neist vanadest pildiraamatutest tuttavad ülisuurte ratastega.

Kirsi muuseumi naabruses, kunagises mõsa aidas avas muuseumiööks uksed Virtsu harrastusmuuseum. Klassikalist muuseumiekspositsiooni renoveeritavas aidas veel küll pole, kuid selle asemel ootas külastajaid kohvik, kus pakuti kohalike naiste küpsetisi ja soolaseid suutäisi.

Virstu arenguseltsi ja harrastusmuuseumi eestvedaja Jüri Mõniste näitas seinale 1970. aastatel kohaliku mehe poolt 8millimeetrisele filmilindile jäädvustatud kaadreid, ms nüüd digitaliseeritud. Kui helitausta filmidel polnud, pakkus see kohalikele äratundmisrõõmu. Mustvalgetel filmikaadritel tunti ära kohalikke jahimehi ja tulevase kirikuõpetaja lapsena hanesid püüdmas. Näha sai, kuidas omal Kõmsi töökoja juures autode ülevaatus käis.

Ühe seina äärde oli sisse seatud fotosein, kus sai poseerida omaaegasetel Werderi paari toolidel koos vana-aegse kettaga telefoniga.

Et tänavuse muuseumiöö teema oli "Öös on mänge", ei puudunud ka lauamängud ning Virtsu-teemaline viktoriin.

Hanila muuseum tähistas traditsiooniliselt muuseumiööd maja teisel korrusel uhke tekstiiliekspositsiooni vahel. Hanila muuseumil on tavaks muuseumiööl kutsuda külalisi ja nii oli see ka seekord. Tänavu esinesid ja mängisid koos rahvaga Kõmsi lasteaed-algkooli õpilased Pille Saatmäe juhendamisel ja Hanila laulu- ja mänguselts Eha Raja eestvedamisel.

Ornitoloog Eedi Lelov jagas oma kogemusi lindudest ning lõpuks vaadati ka 2016. aastal Matsalu Loodusfilmide Festivalil linastunud filmi "Looduse superisad".

Muuseumi kõrvalmajas sai uudistada näitust käsitöömeistri ja pärandihoidja tiitli pälvinud Saima Mägist. Vaatamiseks olid välja pandud tema näppude vahel sündinud uhked Läänemaa tikutud tekid ja pisut väiksemad laualinad.

Lihula muuseum pühendas oma öö noortele. Muuseumi juhataja Maarja Jõevee oli kutsunud noored nii mõisamajja kohvikut pidama kui ka esinema.

Tavapärase ekspositsiooni kõrval oli muuseumiööks Lihula muuseumis üles pandud verivärske näitus "Lihulasse suvitama". Need Lihulasse tulnud suvitajad on nimelt ainulaadsed autorinukud. Erinevate autorite käe all valminud nukud olid igaüks oma nägu ja tegu. Kui lähemalt uurima hakata, siis hämmastasid nukud oma detailirohkusega. Jõevee sõnul jäävad nukud Lihulasse suvitama terveks suveks.

Fotod erakogust